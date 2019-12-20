Голикова рассказала о решении вопроса с разницей в оплате труда врачей

Единая модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда медицинских работников, будет принята после внесения поправок в Трудовой кодекс. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас Минтруд согласовывает со всеми заинтересованными ведомствами поправки в ТК РФ, которые дадут правительству возможность устанавливать отраслевые системы оплаты труда.

"Сейчас полномочия по установлению систем оплаты труда отданы в субъекты Российской Федерации. Это происходит на различных уровнях - уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор, - рассказала Татьяна Голикова. - И несмотря на то, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия дает рекомендации, в том числе по установлению оплаты труда, фиксации доли должностного оклада, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. Та разница, которая сложилась сегодня, как раз связана с порядками установления систем оплаты труда внутри региона. Президент вчера сказал о единообразном формировании структуры оплаты труда. Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс. Окончательное решение - сентябрь 2020 года".

Также она рассказала о том, что уже в 2020 году из подушевого тарифа, на основании которого формируются финансовые ресурсы для поликлиники, будут выведены сложные методы диагностики, дорогостоящие исследования. Например, МРТ и компьютерная томография.

"На них выделены дополнительные финансовые ресурсы. Это означает, что теперь тарифы можно более полно использовать на зарплаты, на расходные материалы, по сути - на жизнь учреждения, - подчеркнула Татьяна Голикова. - А отдельные финансовые ресурсы должны быть направлены на обеспечение исследований. Это будет способствовать тому, чтобы как можно быстрее эти исследования проводились".

По ее словам, в 2020 году на программу модернизации поликлиник (первичного звена) предусмотрено 50 млрд рублей и 550 млрд рублей - до 2024 года. Средства пойдут на капремонт, оборудование, строительство, приобретение автомобилей и обеспечение кадрами.