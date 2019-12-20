Граждане смогут закрывать вредные предприятия с помощью коллективных исков

Закон о групповых исках дал гражданам право коллективно обращаться в суд, требуя закрытия опасных для экологии объектов. Допустим, если трубы какого-то завода загрязняют воздух, местные жители могут подать к нему коллективный иск. Подробности действия новых правил рассказал адвокат Евгений Жаров. По его словам, до изменений в законодательстве все жалобы и требования о закрытии свалок, загрязнении водоемов, воздуха, почв и иных природных объектов можно было направить в государственные органы, прокуратуру, общественные объединения. Теперь в случае нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, появилось право обратиться в суды, что дает возможность получить более эффективную защиту своих интересов.

Однако право на обращение в суд с групповым иском не освобождает от необходимости доказывания факта причинения вреда, доказывания причинно-следственной связи, необходимости активно отставить свои права и представлять доказательства.

Что полезно знать об изменениях в законодательстве гражданам для защиты права на благоприятную окружающую среду и здоровую экологическую обстановку?

Что такое групповой иск?

Евгений Жаров: Групповой иск - это одна из форм судебного процесса, в которой группа людей коллективно подает иск в суд к ответчику.

Это понятно. Но когда людям можно подать совместный иск?

Евгений Жаров: Существуют признаки, при наличии которых может быть подан групповой иск. Во-первых, это единый ответчик и общие или однородные требования; во-вторых, схожие фактические обстоятельства; в-третьих, одинаковый способ защиты прав, скажем, устранить причиненный вред, произвести компенсацию за потерю здоровья.

Каков кворум для иска?

Евгений Жаров: Если иск подается в арбитражный суд, то минимальное количество участников 5, в суд общей юрисдикции - 20. Сроки рассмотрения таких дел составляют до 8 месяцев. Подавать иск необходимо по месту нахождения причинителя вреда. Если это юридическое лицо, то сведения о его регистрации содержат публичные источники.

Каков порядок участия в деле по групповому иску? Всем вместе придется ходить в суд?

Евгений Жаров: В связи с тем, что для данной категории дел не предполагается участие всех членов группы, соистцы делегируют задачу представлять интересы группы одному из своих членов. При этом каждый член группы имеет право ознакомиться с материалами дела и сделать выписки, снять копии; подавать ходатайства в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц; присутствовать в судебных заседаниях, в том числе если оно объявлено закрытым; отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию.

К представителю группы не предъявляется никаких квалификационных требований (таких как наличие высшего юридического образования или ученой степени по юриспруденции).

Кто понесет судебные расходы?

Евгений Жаров: По общим правилам судебные расходы, в том числе госпошлину, должен оплачивать тот, кто представляет всю группу. Также имеется возможность заключить соглашение о судебных расходах и предусмотреть, что все расходы истцы несут пропорционально.

Можно ли подать отдельный иск, при наличии группового?

Евгений Жаров: Да. Но производство по делу лица, обратившегося с самостоятельным иском, не воспользовавшегося правом присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, приостанавливается судом до вступления в законную силу решения суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. В зависимости от решения, принятого по групповому иску, суд по самостоятельному иску либо отказывает, либо удовлетворяет требования заявителя.

В каком случае можно подать иск к тем, кто загрязняет природу?

Евгений Жаров: По экологическим правонарушения предметом исковых требований являются отдельные объекты окружающей среды - вода, земля, леса и иная растительность, животный мир, недра, атмосферный воздух, которым был причинен вред.

Существуют несколько видов совершаемых экологических правонарушений: загрязнение окружающей среды; нерациональное использование природных ресурсов; порча, повреждение, уничтожение природных объектов; причинение вреда животному миру, угроза и причинение вреда здоровью; истощение природных ресурсов; деятельность, подвергаемая опасности людей и животный мир.

В суде придется доказать наличие вреда окружающей среде, противоправность действий причинителя вреда, причинно-следственную связь между такими действиями и возникновением вреда у заявителя. В качестве основания для иска можно привести сокрытие информации либо предоставление несвоевременной и недостоверной информации о состоянии окружающей среды; отказ в предоставлении такой информации, повлекший ущерб имуществу и здоровью потерпевшего.

Какие компенсации положены?

Евгений Жаров: Возмещение вреда может осуществляться с учетом утраченного потерпевшим заработка, который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенных расходов, вызванных потерей здоровья, повреждения имущества.

Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан в результате деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, подлежит возмещению в полном объеме.

Можно ли требовать возмещения морального вреда?

Евгений Жаров: Вред, причиненный здоровью граждан и вызванный в результате негативного воздействия на окружающую среду, является основанием для компенсации морального вреда. Разрешая вопрос о компенсации морального вреда, необходимо привести доказательства причинения вреда потерпевшему, какими действиями ответчика ущерб был нанесен. Также нужно указать какие нравственные и физические страдания были понесены потерпевшим, в какой сумме потерпевший оценивает их компенсацию.

Установление судом степени нравственных и физических страданий основывается на фактических обстоятельствах дела и индивидуальных особенностях потерпевшего.