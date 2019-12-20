iPhone 8 - лучший маленький смартфон. Пять причин купить именно его

Время от времени многие фанаты Android проводят такой эксперимент: заходят на какой-нибудь ценовой агрегатор вроде "Яндекс.Маркета" и ищут компактный, с экраном от 4 до 5 дюймов, смартфон.

Уже много лет этот эксперимент завершается неудачей. На первых местах по дешевизне расположились девайсы с настолько неактуальными характеристиками, что и говорить о них неловко, а если поискать среди дорогих - это будут уцененные Vertu или BlackBerry с клавишами. Ну и побитый жизнью Sony Xperia XZ1 Compact, который никогда не дождется свежего Android.

Список компактных смартфонов на Android. Фото: скриншот сайта Яндекс.Маркет

Если поискать среди устройств с экраном от 5 до 5,5 дюйма, на свет полезут малоизвестные и позабытые модели Archos, Meizu, а также несколько несовременных девайсов Honor и Xiaomi, которым тоже не светит обновление операционки. В общем, рынок компактных смартфонов можно считать неразвитым, хотя интерес даже к подержанным iPhone SE очень настойчиво говорит о том, что спрос на небольшие аппараты есть - и весьма высок.

Что можно посоветовать тем, кто хочет компактный смартфон? "При всем богатстве выбора другой альтернативы нет", как говорилось в старой рекламе - это iPhone 8. Почему? Вот несколько причин.

1. Он реально маленький - диагональ экрана составляет 4,7 дюйма. При этом с устройством комфортно работать - мимо кнопок виртуальной клавиатуры трудно промахнуться, а большим пальцем дотягиваешься до противоположного угла дисплея. Два гигабайта ОЗУ смущать не должны - Apple всегда отлично оптимизирует систему, заметить "тормоза" очень сложно.

2. Он еще долго будет актуальным. Если до iOS 13 обновился аппарат iPhone 6s, выпущенный в 2015 году (и это было его последнее крупное обновление), то iPhone 8 должен получить еще как минимум iOS 14 и iOS 15, то есть операционка будет свежей вплоть до сентября 2022 года, когда выйдет iOS 16. На последнюю аппарат вряд ли может рассчитывать.

3. В нем есть NFC для оплаты покупок через Apple Pay. Это очень удобно, добавить нечего.

4. iPhone стоит психологически приемлемые 30 тысяч рублей за версию с 64 гигабайтами памяти, а если поискать официально восстановленный (на него дается год гарантии вместо двух), то цена упадет до 20-25 тысяч.

5. В нем есть обалденная сенсорная кнопка "Домой" - для тех, кто не хочет связываться с Face ID, это просто находка. Вдобавок она приятно щелкает при нажатии, радуя кинестетиков.

В общем, iPhone 8 - это не смартфон для геймеров или любителей топовых характеристик. Это упрямая рабочая лошадка, которая хорошо делает свою работу и нужна тем, кто не любит лопатообразные девайсы, торчащие наружу даже из самого большого кармана.

Впрочем, игру под названием "найди небольшой Android-смартфон с нестыдными характеристиками и актуальной ОС" все равно стоит проводить каждый год. Надежда умирает последней.