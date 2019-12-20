К МКС стартовал новейший американский космический корабль с манекеном

Новейший космический корабль Starliner, который Boeing разрабатывает разрабатываемый для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов, успешно стартовал к МКС. Как сообщило NASA, на его борту находятся манекен по имени Rosie ("Роузи") и подарки экипажу к Рождеству.

Это тестовый беспилотный пуск. Вывела корабль в космос ракета-носитель Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180. Кстати, единственный механический "пассажир" корабля - женщина. Rosie одета в синий комбинезон, на голове - красная бандана в белый горошек. Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за "самочувствием" во время полета.

Стыковка Starliner с МКС намечена на 21 декабря в автоматическом режиме. Корабль доставит на станцию около 270 кг груза. Через восемь дней спускаемая капсула новичка впервые совершит мягкую наземную посадку: она должна приземлиться на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.

Если все пройдет нормально, то Starliner будет сертифицирован NASA для полетов астронавтов на МКС и их возвращения. Корабль может брать на борт экипаж из семи человек.