К МКС стартовал новейший американский космический корабль с манекеном

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl— NASA (@NASA) 20 декабря 2019 г.
Новейший космический корабль Starliner, который Boeing разрабатывает разрабатываемый для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов, успешно стартовал к МКС. Как сообщило NASA, на его борту находятся манекен по имени Rosie ("Роузи") и подарки экипажу к Рождеству.
Это тестовый беспилотный пуск. Вывела корабль в космос ракета-носитель Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180. Кстати, единственный механический "пассажир" корабля - женщина. Rosie одета в синий комбинезон, на голове - красная бандана в белый горошек. Манекен оснащен многочисленными датчиками для слежения за "самочувствием" во время полета.
Стыковка Starliner с МКС намечена на 21 декабря в автоматическом режиме. Корабль доставит на станцию около 270 кг груза. Через восемь дней спускаемая капсула новичка впервые совершит мягкую наземную посадку: она должна приземлиться на парашютах на территории полигона "Уайт Сэндс" NASA в штате Нью-Мексико.
Если все пройдет нормально, то Starliner будет сертифицирован NASA для полетов астронавтов на МКС и их возвращения. Корабль может брать на борт экипаж из семи человек.