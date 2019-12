Как и чему теперь будут учить в школах

Сочинять сказки? Программировать роботов? Оформлять деловые бумаги и составлять резюме? Все это и не только есть в новых школьных стандартах (ФГОС). Они должны заработать с 1 сентября 2021 года.

Впервые очень подробно прописано, чему и в каком классе ребенка должны научить. Здесь и теорема Пифагора, и "Слово о полку Игореве", и "золотое правило" механики... В общем, все то, что мамы и папы помнят еще по советской школе. Но есть и новые, очень практические требования, связанные с цифровыми технологиями. Раскладываем все самое интересное по полочкам.

Русский язык

Без правил правописания никуда. От жи-ши, ча-ща, чу-щу, -ться и -тся в начальной школе до непроверяемых гласных и согласных, двоеточий и тире - в старшей. К концу девятого класса ребят научат писать не только сочинения объемом не менее 250 слов, диктанты 140-160 слов, но и оформлять деловые бумаги. Например, заявление, инструкцию, объяснительную записку, расписку, автобиографию, характеристику. Плюс писать рецензии и даже интервью, репортаж, заметку. Выступать с научным сообщением и публичной речью.

Литература

Уже к концу первого класса ребенок должен не просто читать по слогам, а осознанно, со скоростью не менее 20 слов в минуту. И выучить наизусть не менее двух стихотворений. К концу четвертого - читать в темпе, а проще говоря, не запинаясь, не менее 80 слов в минуту. А еще сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным, выбирать книги для самостоятельного чтения. Старшая школа? В программе по литературе - "Гамлет", "Горе от ума", "Евгений Онегин", "Мертвые души", "Собачье сердце". Их нужно не просто "проглотить", но и научиться анализировать, участвовать в дискуссии на литературные темы.

Математика

В первом классе ребенка научат считать в пределах 20, в четвертом - уже в пределах миллиона. Шестиклашки будут решать задачи из области управления личными и семейными финансами, на проценты, величины... Например, на основе данных бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа.

Отрицательные числа, квадратные уравнения, многочлен. Плюс векторы, функции, синус и косинус... Все это (и не только) есть в программе, и все знать обязательно. Зачем? Конечно, чтобы применять на практике. К примеру, на выходе из средней школы подросток должен уметь решать простейшие задачи на поиск вероятностей, применять теорему Пифагора для вычисления длин, вычислять расстояния на местности, применять формулы в повседневной жизни.

Иностранный язык

Второклассников научат говорить "Hello! Good morning! How are you?" И еще больше десятка других простых фраз. К концу четвертого ребята смогут написать электронное сообщение объемом до 40 слов. К концу шестого - правильно употреблять в речи 750 английских слов и словосочетаний. И рассказать иностранцу, к примеру, о самых известных достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга. К концу девятого - различать на слух британский и американский варианты английского языка. Помогать зарубежным гостям (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т.д.).

Обществознание

Школьников научат различать полномочия президента, Госдумы и правительства. Они узнают про особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, виды правонарушений. Попробуют заполнять доверенности, декларации. Находить и извлекать политическую, правовую информацию в публикациях СМИ. Называть виды налогов, признаки финансовых пирамид; классифицировать рынки, финансовые инструменты. Ну и на "закуску" - составлять эффективное резюме для приема на работу.

ОБЖ

Чего только школьник не узнает на этих уроках! Источники разных опасностей и правила дорожного движения, вызова экстренных служб. Ребята научатся оказывать первую помощь, эвакуироваться из общественных мест и зданий. И даже негативно относиться к вредным привычкам. А еще им расскажут про буллинг, экстремизм, киберугрозы в интернете. Например, про мошенничество, игроманию, деструктивные сообщества в соцсетях.

Информатика

Здесь все, что пригодится "цифровому" ребенку". Защищать информацию от компьютерных вирусов, соотносить характеристики компьютера с задачами, которые он сможет "потянуть". Критически относиться к найденной в интернете информации. А еще ребята научатся создавать программы на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), приводить примеры сервисов госуслуг.

Технология

Это модульный предмет. То есть школа сама может решить, в каком объеме и какую тему преподавать. Например, в "началке" могут научить делать как простейшие чертежи и эскизы, так и модели из конструктора. И даже собирать и программировать роботов, если школа хорошо оснащена. В пятых-девятых классах добавляется использование инструментов и оборудования для обработки древесины, сплавов, текстиля. И кулинарные дела. Конструирование, моделирование и программирование роботов, создание 3D-моделей в графических редакторах (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D), а также прототипов на 3D-принтерах, лазерном гравере... Для сельских школ есть модули - растениеводство и животноводство.

ИЗО

В начальной школе - от создания композиций из природных материалов до обработки на компьютере фотографий и анимации. В средней школе ребят научат создавать произведения народных промыслов, различать гжель, хохлому, рисовать с натуры натюрморт, пейзаж, портрет. А еще создавать открытки, визитные карточки, флористические композиции...

Официально

Для чего нужны стандарты

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

Стандартами мы не хотим ограничить возможности творчески работающих учителей или потенциал инновационных школ. Мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук.

Мнения

Голова овцы на туловище быка

Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, директор школы N 109:

Школа должна иметь возможность строить свою образовательную программу гибко: с учетом условий, с учетом возможностей и потребностей детей. Одно дело - крупная городская школа, где есть лаборатории, стадионы, концертные залы. И другое дело - сельская, где ничего этого нет. И это только одна сторона проблемы. Посмотрите на программу начальной школы. Есть традиционный учебник по математике - "навыковый". И есть другой - очень прогрессивный и развивающий учебник Л. Петерсон. Так вот разработчики стандарта объединили голову овцы и туловище быка: они соединили два несоединяемых учебника вместе. Или иностранный язык - уже к концу начальной школы ребенок должен знать полтысячи лексических единиц. И освоить их всего за два часа в неделю. Мой прогноз: родителям придется все чаще нанимать репетиторов, чтобы освоить школьную программу.

Татьяна Суздальницкая, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы:

Родителям важно понимать, что сегодня вкладывается в базовое школьное образование. Наконец-то я это увидела в стандарте. Единственный минус - некоторые позиции уж слишком сложно, наукообразно сформулированы. Сильно завышенных требований я не нашла. У меня две дочки. Младшая учится в третьем классе и уже сейчас знает около 500 английских слов. А старшая - в восьмом. У нее в учебниках написано все примерно то же самое, что в стандарте, только интересным языком, с хорошими и яркими примерами.