Какие новогодние наряды подойдут женщинам 55+

Специалисты рассказали, какие наряды к Новому году выбирать женщинам в возрасте. Чтобы выглядеть стильно, рекомендуется избегать коротких юбок, ярких цветов и блестящих элементов на одежде.

Больше всего модницам категории 55+ идет фасон свободного кроя или полуприлегающего силуэта с акцентом на талии. Длина - обязательно ниже колена. Классический вариант - брючный костюм, который будет одинаково хорошо смотреться как с коротким, так и с удлиненным жакетом. Подойдут и брюки-палаццо с акцентом на талии. Они придадут образу эффектности.

В зрелом возрасте лучше избегать большого количества блестящих элементов, потому что они подчеркивают возрастные изменения на лице, считают стилисты. Но один элемент в одежде, украшенный пайетками или глиттером, не испортит наряд.

Что касается цвета, то лучше отдать предпочтение классическому синему. Он не раздражает и снижает тревогу, что особенно актуально для жителей мегаполиса. В тренде также пастельные тона: голубой, пепельный, дымчатый, молочный, кремовый и жемчужный. Они хороши как в однотонном исполнении, так и в сочетании с другими цветами, передает "Вечерняя Москва".