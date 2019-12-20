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Каждый голос важен. Россияне начали выбирать лучший гаджет 2019 года

Текст:   Антон Благовещенский
20.12.2019,  
13:07
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал Hi-tech Mail.ru объявил о старте голосования в рамках ежегодной премии "Лучший гаджет". В 2019 году российским пользователям предлагается выбрать лучшие электронные устройства и аксессуары в 47 номинациях.

Уходящий год стал для индустрии переломным, считают в Hi-tech Mail.ru - в продажу поступил первый в мире смартфон со складным экраном, появились смартфоны с камерами, имеющими разрешение более 100 мегапикселей, а производительность мобильных чипов по ряду параметров превысила компьютерные. Кроме того, технология 5G начала активное продвижение по миру.

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Голосование продлится с 20 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Проголосовать за лучшее устройство можно будет в категориях "Смартфоны", "Планшеты", "Компьютеры", "Камеры", "Телевизоры" и многих других. Результаты будут подведены 31 января.

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