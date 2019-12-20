Китай показал первые взлеты с нового авианосца "Шаньдун"

В Китае с борта новейшего авианосца "Шаньдун", который поступил на вооружение 17 декабря нынешнего года, прошли первые взлеты самолетов палубной авиации. Репортаж об этом представил китайский телеканал CCTV7.

"Шаньдун" - первый авианосец собственного производства. Военный эксперт Ли Цзе отметил, что это свидетельство усиления мощи государства, достижения высокого уровня в области военно-морского оборудования, тенденций развития собственных технологий Китая в проектировании и строительстве больших кораблей. Его слова цитирует dambiev. "Шаньдун" начали строить в 2013 году, а на воду спустили в апреле 2017-го.

По информации газеты "Хуаньцю шибао", принятие авианосца "Шаньдун" на вооружение ВМС НОАК означает, что Китай впервые в истории стал обладателем двух авианосных групп. В КНР есть еще один авианосец - "Ляонин". С сентября 2012 года по май 2018 года он из экспериментального учебного судна превратился в боевой корабль. И теперь Поднебесная присоединилась к США и Великобритании, которые имеют по две авианосные группы.