Косачев выразил надежду на восстановление контактов с британским парламентом

Приезд членов палаты лордов в Москву можно воспринимать как предвестие восстановления отношений между российским и британским парламентом. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с тремя представителями верхней палаты парламента Великобритании.

"Насколько я могу судить, вы позиционируете ваш приезд сюда как личную инициативу, а не как визит делегации палаты лордов. Мы относимся к этому с пониманием", - сказал сенатор. "Мы хотели бы рассматривать эти встречи в Москве как некий предвестник восстановления наших связей на уровне палат, на уровне парламентов. Мы к этому с российской стороны готовы", - добавил он.

Российские парламентарии приветствуют решение британских коллег приехать в Москву, которое было принять непросто "в нынешних условиях и общего состояния отношений между Россией и Великобританией, и фактически замороженного межпарламентского сотрудничества между странами", отметил Косачев.

По его словам, можно "бесконечно концентрироваться на известных разногласиях, будь то Крым, ситуация на юго-востоке Украины или дело Скрипалей", но у парламентариев двух стран есть "обширная повестка дня и совпадающие интересы в противодействии очень многим общим вызовам и угрозам - это и терроризм, и незаконная миграция, и потепление климата, и экология", продолжил сенатор. "Огромная повестка дня, по которой мы, к сожалению, не взаимодействуем, а наши враги, наши оппоненты этим успешно пользуются", - подчеркнул он.

"Я согласен с тем, что обязанность парламентариев - консультировать, советовать, в какой-то мере направлять политиков и других людей, которые принимают решение, чтобы эти решения служили интересам своей страны и остального мира", - ответил лорд Джон Десмонд Форбс Андерсон.

Британские гости согласны, что надо искать возможности для восстановления двустороннего парламентского диалога, но основное внимание в ходе встречи они уделили многосторонним форматам.

По мнению члена палаты лордов Ричарда Балфа, Россия после возвращения в ПАСЕ должна как можно шире использовать возможности этой площадки. "Представители вашей коммунистической партии могли бы войти в состав группы, которая называется "Европейские левые", - сказал он. Кроме того, он пригласил россиян присоединиться к группе европейских консерваторов. "В моей группе у вас есть шанс на успех, поскольку украинцы решили ее бойкотировать", - отметил он.

Другой член палаты лордов Десмонд Браун посвятил свое выступление вопросам безопасности. "Я активно выступаю за создание пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока, чтобы мы могли вместе работать с теми вопросами и угрозами, которые возникают в этом пространстве", - сказал он.

Все трое выразили российской стороне соболезнования в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Лубянке, в результате которой один сотрудник службы погиб, пятеро получили ранения. Члены палаты лордов заверили, что, несмотря на это происшествие, чувствуют себя в Москве в безопасности.