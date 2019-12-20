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20.12.2019 00:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ

Текст: Наталья Козлова

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. По ее словам, пока достоверно установлены следующие обстоятельства: вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

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