Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. По ее словам, пока достоверно установлены следующие обстоятельства: вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Стрелявший ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.