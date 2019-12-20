Курс евро упал до уровня марта 2018 года

На Московской бирже российская валюта уверенно укрепляется. Курс доллара потерял 37 копеек и опустился до 62 рублей. Кур евро потерял почти 49 копеек и достиг уровня 68,9 рубля.

Таким образом, европейская валюта опустилась ниже 69 рублей, чего не было с марта 2018 года.

"Рубль укрепляется уже несколько дней, что связано с позитивными настроениями на мировых финансовых рынках, рассказала "РГ" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари". - Мировые рынки ждут подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, что создает спрос на рискованные активы, в том числе на валюты развивающихся стран".

Рублю поддержку также оказывают растущие цены на нефть, которые превысили 66 долларов за баррель. Кроме того, маловероятно, что в Конгрессе США удастся принять антироссийский закон DASKA без существенных изменений.

"Сейчас доллар находится на достаточно сильном уровне поддержки, с которого может оттолкнуться и обратно начать расти с целью в 63-64 рубля. А евро может упасть накануне представляющегося уже почти неизбежным Brexit до 68 и даже до 67,5 рубля, но с этого уровня может также начаться укрепление единой европейской валюты до 70-71 рубля", - прогнозирует эксперт.