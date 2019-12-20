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20.12.2019 10:08
Рубрика: В мире

Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет

Текст: Владимир Шилов

Предпосылок для придания косовскому урегулированию нового импульса "пока не просматривается". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербской газете "Српски телеграф".

"Повлиять на косоваров, принудив их проявить разумный конструктивный подход к переговорам с Сербией, ЕС, судя по всему, пока не в состоянии", - отметил Лавров. По его словам, в Косово продолжается поствыборный хаос и борьба за власть.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Лавров напомнил, что Приштина саботирует взятые на себя обязательства по созданию сообщества сербских муниципалитетов Косово. Кроме того, уже год сохраняются дискриминационные по отношению к сербам товарные пошлины, введенные косовскими властями.

"Россия выступает за достижение сторонами жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 Совбеза ООН. Оно должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет об обеспечении международного мира и безопасности", - констатировал российский министр.

По мнению министра, Москва может принять только такое решение косовской проблемы, "которое устроит самих сербов".

Сербский автономный край Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Испания.

В мире Европа Сербия Косово Правительство МИД Обострение ситуации в Косово

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