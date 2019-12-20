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20.12.2019 16:28
Рубрика: Власть

Медведев призвал обеспечить бесперебойную работу военной ипотеки

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил операционную деятельность "Промсвязьбанка" с его руководителем Петром Фрадковым. Уходящий год для кредитного учреждения был первым операционно полноценным после проводившейся санации.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

При поддержке государства была сформирована капитальная база - сегодня активы банка составляют более 2 триллионов рублей, за год они выросли больше чем на 50 процентов. Прибыль составляет около 15 миллиардов рублей, что, подчеркнул Фрадков, лучше плана: "Можно сказать, что банк работает именно как банковский институт с точки зрения рентабельности капитала, которая достаточно неплохая, и показывает хорошие результаты".

Фото: REUTERS
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В январе прошлого года правительство выбрало "Промсвязьбанк" в качестве специализированного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Работа начиналась с чистого листа. "Сейчас мы сопровождаем больше 50 процентов всех контрактов по гособоронзаказу, - рассказал председатель банка. - То есть мы стали здесь уже системным оператором, игроком в этой области. Мы будем этот объем увеличивать и дальше".

Оборонно-промышленный комплекс получил от "Промсвязьбанка" кредитной поддержки и гарантий на сумму около 450 миллиардов рублей. "При этом хотел бы отметить, что средняя ставка по портфелю составляет не более 8 процентов, что, мне кажется, принципиально важно для предприятий отрасли, имея в виду, скажем так, не самое простое положение с точки зрения в целом закредитованности отрасли", - сказал Фрадков. Он ожидает, что до конца года парламент пройдет законопроект, который законодательно закрепит за банком роль опорного для ОПК. "Это закрепит и наш статус, и нашу роль, и нашу ответственность, которая будет четко "оцифрована" с точки зрения нашего места и той добавленной стоимости, которую мы как банк должны производить", - добавил глава организации.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Параллельно в банке развивают линейку предложений для малого и среднего бизнеса и физических лиц. Акцент при этом, обратил внимание Петр Фрадков, делается на важных государственных программах, например, рефинансирование военной ипотеки.

- Это тоже очень важно, поскольку это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих. Надо, чтобы этот инструмент работал как часы, - указал Дмитрий Медведев.

Глава правительства положительно оценил развитие "Промсвязьбанка" при новом руководстве и сообщил о дополнительных шагах для его поддержки. В частности, банк станет одним из немногих финансовых учреждений, через которые будут размещаться облигации федерального займа для физических лиц.

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