Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

Власти Греции одобрили решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Об этом сообщили 20 декабря в российском посольстве в Афинах.

"Мы осведомлены, что министр юстиции Костас Циарас подписал соответствующее решение об экстрадиции Александра Винника во Францию, - информировали в дипмиссии. - Сожалеем, что обоснованный запрос генпрокуратуры РФ на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован".

В пятницу адвокаты россиянина заявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд Греции.

В настоящее время экстрадиции россиянина добиваются сразу три страны: Россия, США и Франция. На Западе его обвиняют в отмывании более 4 млрд долларов. Сам Винник выразил согласие вернуться на родину.