Минск готов подписать пакет соглашений с Брюсселем

Как сообщают местные источники, восьмое заседание координационной группы Беларусь - ЕС состоялось на этой неделе в бельгийской столице. Одним из ключевых вопросов в его повестке дня и были соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Минск и Брюссель обсудили заключительные шаги, необходимые для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европейском парламенте и парламенте РБ.

Этому шагу, напоминают обозреватели, предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Правда, в Брюсселе уточнили, что стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси вырастет до 80 евро со второго февраля будущего года. Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима его стоимость для граждан РБ снизится до 35 евро.

Напомнив, что белорусская сторона была готова подписывать эти соглашения еще с 18 сентября 2019 года - с момента издания соответствующих указов президента РБ, спикер внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз дал понять, что в республике "заинтересованы сделать это как можно быстрее", хоть с 3 января. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. "Важен результат, а не техническая сторона дела", - подчеркнул он.