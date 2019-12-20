На Украине объявили вне закона все игорные заведения

Власти Украины объявили тотальную войну местным казино, игорным клубам и даже лотереям. Как заявил министр внутренних дел республики Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, с 20 декабря все подобные заведения должны прекратить функционирование в соответствии с решением правительства.

"Постановление кабмина предписывает нам, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты", - сказал Аваков. По его словам, до конца дня профильные ведомства - национальная полиция и фискальная служба - отчитаются о принятых для этого мерах.

Как ожидается, в дальнейшем функционирование игорного бизнеса на Украине будет регулироваться специальным законом, который сейчас только находится на рассмотрении депутатов Верховной рады.