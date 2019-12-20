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Назван лучший смартфон 2019 года. В России он стоит 44 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
20.12.2019,  
13:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Издание The Guardian подготовило собственный рейтинг лучших смартфонов 2019 года. Лидером стал OnePlus 7T Pro, который восхитил авторов списка шикарным экраном, встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца, быстрой зарядкой, тройной камерой и высокой производительностью.

Стоимость устройства в России, по данным ценовых агрегаторов, стартует от 44 тысяч рублей.

Лучшим iOS-девайсом был признан Apple iPhone 11 Pro, который похвалили за камеру, размеры, экран, производительность и время автономной работы. В категории компактных аппаратов на Android победил Samsung Galaxy S10 (а не S10e, как ни странно - тому досталось лишь четыре звезды из пяти).

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Смартфоном с лучшей камерой эксперты признали Huawei P30 Pro, а лучшим аппаратом по соотношению цены и качества стал OnePlus 7T.

В категорию "Не рекомендуется к покупке" вошли Google Pixel 4, игровой Razer Phone 2 и Sony Xperia XZ3.

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