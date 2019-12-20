Названы самые популярные аудиокниги 2019 года

Эксперты назвали аудиокниги, которые чаще всего скачивали в России в 2019 году. Любимыми жанрами стали "Психология", "Фантастика и фэнтези" и "Художественная литература".

Самой прослушиваемой книгой стал 17-часовой нон-фикшен Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества". Из бизнес-изданий больше всего скачивали "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки.

"Люди значительно больше начали интересоваться книгами по психологии. Это книги, как легче относиться к жизни, двигаться вперед и зарабатывать деньги. В этом году их скачивали больше в 3 раза, чем в 2018 году", цитирует исследование сервиса аудиокниг Storytel РИА Новости.

В разделе "Психология" самой читаемой осталась книга "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона. Также в топ вошли "НИ СЫ" Джен Синсеро и "Думай и богатей" Наполеона Хилла.

Самыми прослушиваемыми аудиокнигами в разделе "Художественная литература" стали "Шантарам" (части 1, 2) Грегори Дэвида Робертса, "Атлант расправил плечи" (краткая версия) Айн Рэнд и новая книга Элизабет Гилберт "Город женщин".

В "Фантастике и фентези" сразу два места (первое и третье) заняли постапокалиптические романы Дмитрия Глуховского "Метро 2035" и "Метро 2034" соответственно. Второе место занял "Пикник на обочине" Бориса и Аркадия Стругацких.

В жанре "Ужастики" самым популярным оказался четвертый роман в серии книг Роберта Гэлбрейта "Смертельная белизна", на втором - "Нож" Ю Несбё, третье место досталось "Кладбищу домашних животных" Стивена Кинга.

Что же касается классики, то здесь чаще всего скачивали "1984" Джорджа Оруэлла, "Войну и мир" и "Анну Каренину" Льва Толстого.