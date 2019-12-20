Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года

Тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Кириллом Новиковым продлил контракт с клубом.

Как сообщает сайт "Динамо", 38-летний Новиков подписал контракт сроком на полтора года до 2021 года. Воспитанник "Динамо" стал исполняющим обязанности главного тренера 8 октября после того, как в отставку был отправлен Дмитрий Хохлов.

Спустя месяц Новиков официально возглавил "Динамо" и подписал контракт до конца сезона. Под руководством нового наставника динамовцы провели семь матчей, в которых одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и уступили лишь один раз.

"Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать. Будет два пополнения (в штабе): один тренер по физподготовке, плюс еще один тренер", - заявил Новиков.

"Динамо" завершило осеннюю часть сезона на восьмом месте, набрав 24 очка после 19-ти матчей.