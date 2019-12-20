Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.

Информация об открытии опубликована на сайте Университета Кардиффа. Окаменелые деревья были найдены на дне заброшенного карьера. По мнению ученых, они были частью огромного леса, который 386 миллионов лет покрывал территорию современного штата Нью-Йорк.

Датировка показала, что это старейший лес на Земле. До сих пор самыми древними считались деревья, обнаруженные в местечке Гильбоа. Кстати, оно также расположено в штате Нью-Йорк и находится на расстоянии около 40 км от Каира.

Каирский лес оказался примерно на 2-3 миллиона лет старше. На данный момент ученые нанесли на карту окаменелый лес площадью более 3000 квадратных метров. Исследование показало, что в нем произрастали по меньшей мере два вида деревьев.

Первый из них - это Cladoxylopsides, вид примитивных древовидных папоротникообразных растений, которые не имели плоских зеленых листьев. Кстати, в и Гильбоа они росли в огромном количестве. Второй вид - Archaeopteris. Это были растения с древесным стволом и зелеными плоскими листьями.

Исследователи обнаружили и единственный образец растения третьего вида, однако идентифицировать его пока не удалось. Все эти деревья размножались, используя только споры, а не семена.

Команда исследователей также сообщила о "впечатляющей" и обширной сети окаменелых корней. Длина некоторых из них превышала 11 метров. Эти корни принадлежали деревьям вида Archaeopteris.

Эти растения обладали весьма разветвленной и многоуровневой корневой системой, которая, вероятно, сыграла важную роль во взаимодействии древних растений и почв, а значит и в совместной эволюции лесов и атмосферы.

Исследование также показало, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывает большое количество окаменелых морских обитателей, которые также были обнаружены при раскопках в карьере.

Полностью исследование опубликовано в журнале Current Biology.