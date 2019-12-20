Не будем заблуждаться. Далеко не на всех Олимпийских играх царила сплошная дружба, витал дух благородства, а олимпийцы как по заказу били рекорды и крепко обнимались на пьедестале.

Еще с довоенных времен политика вмешивалась в спорт постоянно, отравляя атмосферу бойкотами, манифестациями, запретами выступать под своим флагом и дискриминацией отдельных спортсменов и национальностей.

В Монреале бойкот "затихарили"

Олимпиада 1976 года в Монреале началась с грандиозного скандала, который организаторы, да и все их соседи по континенту, умело "затихарили". Заранее передав в редакцию официальную информацию, что на торжественное открытие вышли олимпийцы из почти 120 стран, уже сидя на стадионе, с ужасом заметил: ничего похожего. Флагов гораздо меньше.

И только некоторое время спустя канадские организаторы тихонечко объяснили. В последний момент 26 африканских государств и Ирак с Гайаной решили "отстраниться" от Игр. Сборная Новой Зеландии по регби проехалась с матчами по расистской ЮАР - исключенной из МОК за апартеид. Несмотря на протесты Черного континента, новозеландцев допустили в Монреаль. Но никто не думал, что закончится бойкотом.

О нем писали как-то мало, да и то в Африке и в странах социализма. Остальных не смутило, что количество участников Игр сократилось до 98. Для меня этот бойкот запомнился скорее не самим неучастием африканцев, а совсем иным. Насколько же сильны, могущественны были западные СМИ, если сумели "замолчать" серьезнейшее событие, не заметить решительного шага 28 государств.

В Москве от угроз не страдали

До сих пор спорят, сколько стран приехало на Олимпиаду-80 в Москву после призыва американцев к бойкоту - 80 или 82. Скромно признаюсь: на генеральной репетиции в Лужниках насчитал 84 флага, на торжественном открытии - 82. На точность не претендую. Конечно, бойкотировали американцы и те, на кого они крепко нажали.

Должен сказать, что на той Олимпиаде вообще происходило немало необычного. Многие страны вопреки запрету американцев все же рванули в Москву и выступали под олимпийским флагом.

Сейчас их бы назвали нейтральными спортсменами. Тогда к появлению гостей без национальных гербов и флагов отнеслись спокойно. Знали: это знаменитая пловчиха из Австралии Мишель Форд, это английский бегун Оветт, а вот эта симпатичная девчонка в полосатых гетрах прыгунья в высоту итальянка Сара Симеони. И так они здорово выступали, так бились за медали и настолько дружелюбно отвечали на наши вопросы, что стали эти ребята нашими верными собеседниками и, даже хотелось верить, чуть не друзьями.

А в конце произошло вообще чудо. Наиболее смелые из "нейтралов" поднимались на пьедестал почета, прихватывая национальные флаги. И все это действительно превратилось в праздник, который до сих пор не забуду. Вспоминая и сравнивая, я с удовольствием отдаю моей родной Московской Олимпиаде первое место среди тех 13, на которых удалось побывать.

В Альбервиле было весело и грустно

1992 год. Распад страны. Как и в каком виде будем участвовать в Играх? А вдруг вообще не допустят? Но тогдашний президент МОК друг нашей страны маркиз Хуан Антонио Самаранч сомнений не испытывал: великая спортивная держава, пусть и расколовшаяся на кусочки, должна участвовать в Играх. Но под эгидой Содружества Независимых Государств. И вот на парад вышли единой колонной представители 12 стран, которым в последний раз предстояло бороться за медали вместе. Отказались от участия в этой сборной, несмотря на искренние приглашения, три прибалтийские республики.

Что чувствовали спортсмены, выступавшие в несколько непонятном статусе? Многие воспринимали это с обидой. Особенно Артур Дмитриев. Вообще этого великого спортсмена-фигуриста мы почему-то забыли даже быстрее, чем можно было предположить. А ведь именно Артур - единственный из мира фигурного катания - завоевал в парном катании две золотые медали с двумя разными партнершами. Он и в Альбервиле был первым вместе с Натальей Мишкутенок. Мне в Альбервиле жаловался: ну почему без гимна? Разве не заслужили? Эх, мне бы сейчас в руки наш флаг. Я всячески сочувствовал Артуру, намекая на то, что через несколько лет он сможет осуществить свою мечту, выступая уже на новой Олимпиаде под российским полотнищем. Это и случилось в Нагано-98: Артур победил вместе с Оксаной Казаковой.

А вот Раиса Сметанина, выигравшая лыжную эстафету 4х5 километров, к отсутствию флага отнеслась равнодушно. Как же так? Наша, из семьи оленеводов. Но Сметанина была тверда: все равно как побеждать, лишь бы быть первыми, и никто меня за это не осудит.

Зато неистовствовали хоккеисты. До сих пор не могу понять, каким образом в 1992 году собранная наспех команда завоевала под руководством великого Виктора Тихонова олимпийское "золото". Выступали в ней многие звезды, а выделялись лишь двое - Андрей Хомутов и Слава Быков. На мой взгляд, это как раз тот единственный случай, когда двое, подчеркиваю, двое хоккеистов вывели скромную команду в чемпионы, опередив прекрасно подготовленных канадцев - 3:1. Как счастливы были все ребята, а уж Хомутов с Быковым... Больше ничего подобного в хоккее с шайбой, виде спорта сугубо коллективном, никогда не случалось. И, почти уверен, на нашем веку не случится.

Накануне Токио

Быть нам, видно, на летних Играх-2020 снова нейтральными атлетами, как в Рио-де-Жанейро и в Пхенчхане. Что делать? Воспринимать как данность. Пенять можно разве что на оторванных от земли спортивных чиновников. Да, ни гимна, ни флага. Но и гимны, и флаги будут на Родине. Мы, сидящие рядом с вами на токийских аренах или дома у телевизоров, компьютеров, будем петь эти гимны за вас. Да так, что, может, вы услышите их и в Токио. Шучу. Но уж в Москве устроим вам настоящий праздник. Только побеждайте, родимые. Не обижайтесь на чудаков, загнавших вас в такую петлю. Кто вспомнит их имена. А вас, особенно если подниметесь на пьедестал, да еще и выиграете, будем любить и помнить. Войдете в историю, что происходило всегда с олимпийскими чемпионами.