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20.12.2019 00:03
Рубрика: Общество

Не бери в голову

От гриппа в аптеках нам продают дорогие и бессмысленные лекарства
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 288(8046)
"Джентльменский" набор для лечения простуды (ОРВИ или гриппа), как подсчитала "РГ - Неделя", стоит минимум 3 тыс. рублей: расходы не шуточные. Можно ли сэкономить?
В аптеках великое множество средств против простуды, без которых можно обойтись. Фото: Photoxpress В аптеках великое множество средств против простуды, без которых можно обойтись. Фото: Photoxpress
В аптеках великое множество средств против простуды, без которых можно обойтись. Фото: Photoxpress

На сезонных продажах лекарств в "самое гриппозное время" (помните Людочку из "Покровских ворот"?) производители и продавцы лекарств зарабатывают огромные деньги. По данным DSM-Group, на начало ноября аптеки продали более 610 млн упаковок противопростудных средств на сумму 105 млрд рублей.

Но вообще-то никакой горы таблеток чаще всего не нужно. Организм сам справляется с вирусом за неделю: нужен постельный режим, обильное теплое питье. Могут пригодиться антисептики для полоскания горла, жаропонижающие средства. Обычно этого достаточно. И только если картина усугубляется бактериальной инфекцией, другими осложнениями - понадобится лечение по назначению врача. Он же делает назначение и в случае гриппа, чреватого серьезными осложнениями.

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Тем не менее мы любим при первом чихе бежать в аптеку и пихать в себя иммуномодуляторы, антивирусные препараты, а порой и антибиотики. Это неправильно, а иногда и опасно.

"Лучше постараться избежать заражения, - пояснила "РГ - Неделе" врач-терапевт ФНКЦ ФМБА Юлия Кочанова. - Для этого в эпидсезон надо избегать людных мест. Например, пройтись по возможности пешком, а не ехать в транспорте. Но если нужно в магазин, куда-то поехать в метро или автобусе, простуженному человеку стоит надеть маску, чтобы не распространять инфекцию при кашле и чихании". От заражения маска защищает плохо - вирусы проникают в организм, например, через слизистую глаз. Так что стоит почаще мыть руки и не прикасаться ими к лицу и глазам.

Нужны ли таблетки?

Противовирусные лекарства - не из дешевых. Упаковка - 300-1000 рублей: от обычного "советского" ремантадина и до импортных осельтамивира и занамивира. Когда в 2009-м случилась эпидемия свиного гриппа, нас уверяли, что наконец-то созданы средства, разрушающие вирус. Их рекомендовала к применению ВОЗ.Но позже разразился скандал: были опубликованы результаты исследования, показавшего, что эффективность этих лекарств была завышена - продолжительность болезни они снижали всего на сутки.

Фото: Pixabay
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Нечто подобное случилось и с нашим арбидолом. Его активно рекламировали и даже включили в госрезерв и в клинические рекомендации. При этом убедительных результатов клинических исследований, доказавших эффективность лекарства, не публиковалось. Популярны у нас и иммуномодуляторы. От простейшей настойки эхинацеи и до линейки всевозможных вариаций интерферонов. Стоимость - от 200 до 1 тыс. рублей и выше. Во всем мире к вмешательству в иммунную систему относятся настороженно. Наши иммунологи тоже говорят, что укреплять иммунитет лучше естественным путем - закаливанием. "Препарат считается эффективным, если это показали клинические исследования, при которых действие нового лекарства сравнивается с плацебо", - поясняют специалисты. По большинству иммуномодуляторов результатов таких исследований нет.

Что касается антибиотиков - против вируса они бессильны, а их бесконтрольный прием приводит к появлению новых штаммов бактерий, не чувствительных ко всем известным препаратам этой группы.

Мне получше

В аптеках продается множество вспомогательных средств, облегчающих при простуде состояние разбитости. Это симптоматические средства: ибупрофен и парацетамол на время снижают высокую температуру, всевозможные леденцы, пастилки и спреи "от горла" содержат легкие анестетики и облегчают боль. "Раскладывающие" (врачи говорят "сосудосуживающие") капли в нос облегчают дыхание. Все эти препараты стоят денег, но при этом - надо отдавать себе отчет - не лечат, а лишь временно облегчают состояние. Но сделать это можно и менее затратным способом - полоскать горло, побольше пить теплого .

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