Памятную медаль Сергея Михалкова вручили Пахмутовой, Добронравову и Колларовой

Церемония вручения памятной Золотой медали Сергея Михалкова по традиции прошла в стенах Дома приемов МИД. Как и в предыдущие годы, награждал лауреатов Никита Михалков, председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России.

Первым лауреатом памятной Золотой медали в этом году стала Эва Колларова, преподаватель словацкого и русского языка, директор института "Русско-словацких культурологических исследований", доктор филологических наук, профессор.

- Вы все одели мою словацкую душу в праздничную одежду, - тонко начала благодарственную речь Эва Колларова, рассказав затем историю из детства: "Мама привела меня на фильм "Сербская учительница", с тех пор я знала, кем стану". От денежного подарка Ева отказалась, передав эту часть награды словацким учителям-русистам.

Следующие лауреаты - народная артистка, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. По песням этого творческого дуэта можно проследить самые яркие события в стране: полеты в космос, спортивные олимпиады, фестивали... Всего они сочинили более 400 песен. А в этом году Александра Пахмутова отметила 90-летие.

- Я хорошо помню Сергея Михалкова, - начала Александра Пахмутова. - Мы - страна очень талантливых и хороших людей, но, наверное, мы недостаточно ценим то, что у нас есть. От этого мне грустно. Появились новые дети, и нам нельзя их оставить. Надо создавать для них.

Николай Добронравов вспомнил о Сергее Владимировиче так: "Многие люди благодаря Сергею Михалкову получили звание заслуженных артистов. Именно благодаря ему! Я писал стихи с детства, но написать песню решил после того, как услышал по радио: "Как высоко над нами наше небо! И даже тот поет про наше небо, Кто нашей родины дорог не исходил, Кто никогда под нашим солнцем не был, Но свет его по песням полюбил". Эти слова написаны Сергеем Владимировичем Михалковым, и как только я их услышал, страшно захотелось попробовать написать песню!".

Напомним, Золотую медаль Сергея Михалкова в 2010 году учредил Российский фонд культуры. С тех пор она присуждается один раз в два года представителям отечественной культуры и общественным деятелям за гуманистический вклад в воспитание молодого поколения. Автор медали - скульптор Георгий Франгулян. На одной стороне изображен профиль Сергея Михалкова, а на другой - его знаменитые слова: "Сегодня - дети, завтра - народ". К медали прилагается сертификат с денежным вознаграждением.

Среди лауреатов памятной медали прошлых лет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Василий Ливанов, народный артист СССР Юрий Башмет, народный художник СССР Зураб Церетели.