Патриарх Кирилл: В церковной жизни Украины произошли значимые перемены

"Небольшие, но значимые" перемены произошли в церковной жизни Украины, сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня с докладом на епархиальном собрании Москвы.

Год назад каноническая Украинская православная церковь переживала самый тяжелый период - действовавшая тогда украинская власть ради политических целей склоняла ее к объединению с раскольниками. Но церковь не поддалась, власти не помогло даже антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата, пытавшегося легализовать раскол. Тогда шли открытые гонения на церковь - было захвачено около 100 храмов, избивали верующих, принимали дискриминационные законы и предпринимали клеветнические кампании.

Церковь с честью выдержала испытания. Действия нынешней власти Украины, провозгласившей политику невмешательства в религиозную жизнь страны, можно, по словам патриарха, оценить положительно. Появляется надежда на возвращение захваченных храмов и пересмотр дискриминирующего Церковь законодательства.