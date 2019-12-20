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20.12.2019 14:23
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: В церковной жизни Украины произошли значимые перемены

Текст: Елена Яковлева

"Небольшие, но значимые" перемены произошли в церковной жизни Украины, сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня с докладом на епархиальном собрании Москвы.

Фото: РИА Новости
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Год назад каноническая Украинская православная церковь переживала самый тяжелый период - действовавшая тогда украинская власть ради политических целей склоняла ее к объединению с раскольниками. Но церковь не поддалась, власти не помогло даже антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата, пытавшегося легализовать раскол. Тогда шли открытые гонения на церковь - было захвачено около 100 храмов, избивали верующих, принимали дискриминационные законы и предпринимали клеветнические кампании.

Церковь с честью выдержала испытания. Действия нынешней власти Украины, провозгласившей политику невмешательства в религиозную жизнь страны, можно, по словам патриарха, оценить положительно. Появляется надежда на возвращение захваченных храмов и пересмотр дискриминирующего Церковь законодательства.

Общество Религия

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