Пенсионер установил мировой рекорд

83-летний пауэрлифтер из Элисты Александр Дамбинов вовсе не выглядит крутым качком. Но именно этот невысокий тихий дедушка, перенесший, кстати, серьезную травму позвоночника, установил очередной мировой рекорд.

В категории спортсменов в возрасте старше 80 лет и в весе до 67 килограммов он на второй попытке поднял 160-килограммовую штангу. После объявления рекорда третьей попытки не потребовалось. Впрочем, к своему достижению ветеран калмыцкого спорта отнесся спокойно.

- У меня уже этих рекордов мировых, европейских и российских больше 50. А медалей столько, что после сотни я сбился со счета. Я принципиально занимаюсь только становой тягой. Жим лежа мне не нравится, потому что вокруг стоят ассистенты так, что самого спортсмена порой не видно, и непонятно бывает, поднял он вес на самом деле или нет. А в становой тяге я один на один со снарядом. Если уж поднял вес, то это видят все, - рассказывает Александр Дамбинов.

В детстве для маленького Саши настоящим праздником становились состязания силачей, которые сейчас назвали бы, наверное, калмыцким армрестлингом. Встречающиеся в степи соперники вставали на одно колено, в другое упирались рукой и с такого импровизированного локтевого упора пытались положить соперника. Но еще больше Александр Дамбинов любил слушать рассказы стариков о степных героях-богатырях древности и просто о сильных людях.

- Например, запомнился рассказ старого царского фельдфебеля из Сибири о крестьянине, который повез зерно на мельницу. Когда телега намертво увязла в грязи, он распряг лошадь и сам вытянул груз. А потом еще повинился перед лошадкой за то, что кричал на нее: "Зря я тебя ругал. Если уж я сам еле вытащил телегу, то у тебя, понятное дело, силы не хватило". Очень хотелось быть похожим на таких людей.

В 16 лет я натаскал из кузницы разного железа и тайком тренировался без всякой методики и теории. Помню, как лежа я поднимал 25-килограмовые грузы от противовеса к комбайну. Несмотря на преклонный возраст, дедушка-чемпион не прекращает регулярных занятий. При этом он придерживается специально выработанного режима тренировок.

- Чтобы выспаться, мне сейчас достаточно часов четырех. Просыпаюсь я в четыре утра, делаю зарядку минимум по полчаса, но без снарядов. Специалисты говорят, что после ночного отдыха сердце еще не вошло в рабочий ритм и не сможет хорошо справляться с большой нагрузкой. Поэтому по утрам у меня только упражнения на суставы, приседания и обязательно по 300 наклонов, чтобы укреплять травмированную спину.

А уже во второй половине дня я даю организму серьезную нагрузку со снарядами - 65-70 процентов от своих лучших результатов. Пару раз в месяц могу нагрузить организм и на 90 процентов и даже попробовать превзойти свои результаты. Если заниматься правильно, тяжелая атлетика не навредит, а поможет здоровью. Люди моложе меня на 10 лет еле-еле ходят. Я же могу и пробежаться, если надо.

А вот диету я не соблюдаю. Да и сложно организовать себе нормальное диетическое питание на нашу-то пенсию, - сетует Александр Дамбинов.

Опыт

Советы от Александра Дамбинова

- Чтобы сохранить здоровье до преклонного возраста, необходимо движение. Это главное условие. Нужно хотя бы ходить пешком в школу или на работу.

Также по утрам желательно делать зарядку. Начать можно с 15-минутных упражнений и постепенно увеличить время занятий до 30 минут.

Еще, конечно, нужно отказаться от курения и алкоголя. Я сам принципиально не пью и не курю, и мне неприятно, когда я вижу выпивающего или курящего человека. Эти вредные привычки отрицательно влияют на сосуды, вызывают застой крови, повышают давление, ускоряют процесс старения. Причем малоподвижный образ жизни еще больше усугубляет ситуацию.