Жанарбай уулу Миран стал лауреатом XXIII Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Об этом сообщают в представительстве Россотрудничества в КР.

Миран - уроженец города Нарын и студент 5-го курса Национальной консерватории имени Молдобасанова - представлял республику в финале престижного конкурса. В нем, кроме киргизстанца, принимали участие еще одиннадцать молодых исполнителей русского романса из России, Казахстана, Македонии, Беларуси, Узбекистана и Китая. Сам Миран прошел в финал благодаря победе на "Среднеазиатской романсиаде", организованной представительством Россотрудничества в Киргизии и русским культурным центром "Гармония" в октябре уходящего года.

Оценивало выступления международное жюри, в составе которого были народные артисты России Сергей Яковенко, Людмила Травкина, Юрий Веденеев, Светлана Варгузова, народный артист Узбекистана Аваз Раджабов, заслуженная артистка России Мария Людько, солистка Софийской национальной оперы Иванка Нинова, лауреаты "Романсиады" прошлых лет, а ныне звезды русского романса Ирина Крутова и Дмитрий Зуев, главный дирижер ансамбля "Россия" Дмитрий Дмитриенко и куратор культурных проектов РЦНК в Бишкеке Игорь Воронцов.

Конкурсанты исполнили классический, современный и салонный романсы. В первом туре Миран представил на суд публики и жюри произведение Петра Чайковского "На сон грядущий", во втором - "Свет любви твоей" Евгения Светланова, а в третьем- "Ну, быстрей летите кони" Владимира Бакалейникова.

Талант Мирана был оценен по достоинству. Ему и Валерии Андреевой из Кемерово присудили вторую премию конкурса. Первое место разделили Мария Курьянова (Россия), Чжай Лэй (Китай) и Аманбай Нургалым (Казахстан). Третью премию взяли Надежда Шестерень (Беларусь) и Демьяна Онуфрака (Россия).

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В 2019 году в "Романсиаде" - Московском международном конкурсе молодых исполнителей русского романса - принимали участие свыше 500 исполнителей из разных стран мира. Лучших отбирали в течение девяти этапов.