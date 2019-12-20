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Появилось первое видео геймплея Half-Life: Alyx. Выглядит многообещающе

Текст:   Богдан Бобров
20.12.2019,  
12:45
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале Адама Сэвиджа, наиболее известного по ТВ-шоу "Разрушители легенд", опубликовано получасовое видео, в котором впервые продемонстрирован геймплей грядущего VR-флагмана Half-Life: Alyx.

Представленные кадры демонстрируют некоторые игровые механики, такие как стрельба, передвижение и взаимодействие с объектами, а также противников, перекочевавших из предыдущих проектов франшизы - барнаклов и хедкрабов. В целом, даже на данном этапе видно, что разработка уже точно переросла стадию обычной техно-демки.

В ролике наглядно показывается разница между восемью шлемами виртуальной реальности, среди которых - Valve Index, Oculus Rift S, HTC Vive и Samsung Odyssey.

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Очевидно, что наилучший эффект погружения обеспечивает фирменная гарнитура от Valve. Она предоставляет контроль над всеми пятью пальцами в виртуальном пространстве, тогда как остальные в лучшем случае позволяют двигать только большим и указательным.

Напомним, релиз Half-Life: Alyx назначен на март 2020 года.

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