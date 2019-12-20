Полицию могут наделить правом изымать детей из семей

Российские полицейские могут получить право изъятия детей из неблагополучных семей, в которых малыши подвергаются насилию. В настоящее время подобными полномочиями обладают исключительно органы опеки. Для наделения полицейских новыми правами понадобятся изменения в Семейный кодекс РФ. Такие поправки МВД может внести в ближайшее время в законодательный орган. О планах МВД стало известно в четверг вечером на заседании Совета при правительстве России по попечительству в социальной сфере.

Выступивший там начальник управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России полковники Станислав Колесник отметил, что полицейские зачастую сталкиваются с такими ситуациями, которые требуют незамедлительных мер. "Не по отобранию ребенка и не по изъятию, а по некоторой его, скажем так, изоляции от опасной ситуации", - сказал полицейский, подчеркнув, что в МВД при этом прекрасно осознают приоритет сохранения полной семьи.

В настоящее время, изолируя ребенка от опасности, полицейские, по словам Колесника, действуют на грани нарушения. "Статья 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства. Но надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время - с 9.00 до 18.00. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь полицейские, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо последующего обвинения в халатности, вынуждены пользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, находящихся в беспомощном состоянии, в специальные учреждения", - пояснил представитель МВД России.

В МВД привели ужасающую статистику - за последние 4 года в России на 92 процента выросло число преступлений в отношении детей со стороны их родителей. В том числе на 50 процентов увеличилось количество убийств, на 48 процентов - истязаний несовершеннолетних. За 6 месяцев текущего года возбуждено уже более тысячи уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение со своими детьми.

По словам Колесника, в МВД уже подготовлены предложения по корректировке 77-й статьи Семейного кодекса для наделения полиции соответствующими полномочиями. При этом в МВД не настаивают на том, чтобы после изъятия ребенка из семьи полицией, в суд автоматически следовало заявление о лишении его родителей родительских прав или ограничении в таких правах. "Мы, безусловно, согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи не должно за собой влечь направление материалов о лишении родительских прав. Ситуация зачастую требует разбирательства. Поэтому должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы успеть во всем разобраться", - пояснил офицер.

В настоящее время в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ "отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью" таким правом наделены органы опеки. Процедура производится на основании решения профильного органа власти региона или главы муниципального образования. После отобрания в обязательном порядке извещается прокурор, и в течение 7 дней в суд подается иск о лишении родителей изъятого ребенка родительских прав или ограничении их в родительских правах.