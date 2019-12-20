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20.12.2019 11:04
Рубрика: Культура

Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Текст: Мария Воронова
Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: kinopoisk.ru

Американский сайт Internet Movie Database (IMDb) представил топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года. Рейтинг формировали на основе количества просмотров страниц ожидаемых премьер. Самой ожидаемой картиной стала супергеройская лента "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" китайско-американского режиссера Кэти Янь. Мировая премьера фильма с Марго Робби в главной роли состоится 5 февраля следующего года, а в России фильм можно будет увидеть уже на следующий день.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод"

Второе место в рейтинге досталось фильму режиссера Джеффа Фаулера "Соник в кино", который также выйдет в широкий прокат в феврале. Премьера картины была запланирована на прошлый ноябрь, однако ее перенесли на 2020 год из-за необходимости доработать внешний вид главного героя. Очевидно, из-за того, фанаты Соника раскритиковали его внешний вид после первого официального трейлера, и режиссер прислушался к отзывам зрителей. "Все в Paramount и Sega настроены создать лучшую версию персонажа", - написал Джефф Фаулер в своем Twitter.

Третьим ожидаемым фильмом стал боевик Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. Кроме того, в десятку попали новая часть саги о Джеймсе Бонде "Не время умирать", фильм о героине вселенной Marvel Наташе Романов "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", третья часть "King's Man: Начало" и "Форсаж 9".

Сервис назвал также подвел киноитоги уходящего года и назвал самые популярные ленты, вышедшие на экран в 2019. Среди них - "Джокер" Тодда Филлипса, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, "Мстители: финал", "Капитал Марвел" Анны Боден и Райана Флека, триллер "Оно 2" Андреса Мускьетти, киноверсия анимационной классики "Диснея" "Король лев" Джона Фавро, "Человек-паук: Вдали от дома" Джона Уоттса, "Алита: Боевой ангел" Роберта Родригеса, "Аладдин" Гая Ричи и "Мы" Джордана Пила.

Кстати

Российский портал "Кинопоиск" также составляет рейтинг самых ожидаемых фильмов будущего года на основе пользовательских оценок. Согласно нему, отечественный зритель больше всего ждет ленту Кристофера Нолана "Довод", премьера которой запланирована аж на 16 июля. В топ-5 желанных картин вошли "Безумный Майлз" Джейсона Ли Хаудена о разработчике видеоигр, который участвует в подпольных "гладиаторских" боях, транслируемых по интернету; "Джентльмены" Гая Ричи; "1917" Сэма Мендеса и "Маленькие женщины" Греты Гервиг.

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