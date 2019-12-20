Послы русского языка провели "космическую зарядку"

Послы русского языка вернулись домой и рассказали о полезном опыте преподавания и популяризации "великого и могучего". Итоги экспедиции подвела ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. Вместе с представителями федеральных органов власти она представила планы по дальнейшему развитию программы, включая обучение русскому языку иностранных участников молодежных форумов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, в которых Россия председательствует в 2020 году.

Молодые педагоги, вернувшись на родину, поделились впечатлениями от поездок, атмосферой, которая окружала их они в новых странах. Напомним, послы отправились знакомить с русским языком и культурой школьников из Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Волонтеры программы неделю знакомили учащихся с культурой и литературой России, да и сами осваивали обычаи и традиции принимающей стороны.

Вот, что, к примеру, говорит волонтер программы Ирина Исаева о солнечном Узбекистане: "Узбекистан - страна, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Достаточно, выйдя на перрон, поднять голову к небу и взглянуть на солнце в легкой дымке декабрьского тумана. Оно здесь особенное, как и все, что тебя окружает. Атмосфера, запахи, краски, звуки...".

На занятиях с местными школьниками волонтеры говорили не только об особенностях русского языка, но и о космосе, географии, истории, науке, чем увеличивали интерес к России,-сообщает сайт института русского языка имени Пушкина.

Посол русского языка в Кыргызстане Ксения Павлова рассказала о полезной работе в этой стране:

"Мы познакомили школьников с Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, рассказали о Белке и Стрелке, провели с ребятами "космическую" зарядку". Так как сейчас экспедиция проходит в Кыргызстане, мы нашли точки соприкосновения двух стран и включили в программу для детей информацию о космонавте Салижане Шакипове, который одновременно является и Героем России, и Героем Кыргызстана. Конечно, школьникам интересно узнать о своём герое, они хотят обсудить детали, и это мотивирует их говорить по-русски".

Кстати, второй год подряд программа "Послы русского языка в мире" поддержана Фондом президентских грантов, Институт Пушкина является дважды призером конкурса "Доброволец Москвы" (2018, 2019 гг.).

Справка "РГ"

"Послы русского языка в мире" - международная волонтерская программа, участники которой с помощью игровых средств и интерактивных форм занятий знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность и интерес к чтению среди российских детей и молодежи. Программа реализуется Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина с 2015 года. Ее участниками стали 227 студентов из 90 российских и зарубежных вузов. За 4 года работы более 37 000 школьников и студентов приняли участие в образовательно-просветительских занятиях волонтеров.