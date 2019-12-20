Президент Беларуси пригласил лидеров ЕАЭС на саммит 2020 года

Решение о председательстве Беларуси в органах Евразийского экономического союза в будущем году утверждено 20 декабря главами государств на саммите в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА. Этот документ предусматривает также, что Минск будет возглавлять и Евразийский межправительственный совет и Совет Евразийской экономической комиссии.

Решение, которое принято в городе на Неве, уточняют местные источники, вступает в силу с 1 января 2020 года, а еще через месяц - 1 февраля - приступает к исполнению обязанностей председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии бывший спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.

Выступая на заседании ЕАЭС, президент Беларуси поблагодарил армянскую сторону, которая эффективно председательствовала в союзе в текущем году, пригласив лидеров стран на саммит этой международной организации в Минск в мае 2020 года.