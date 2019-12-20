Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов

Принц Чарльз задремал во время речи своей матери, королевы Великобритании Елизаветы II, которую она произнесла в четверг в палате лордов.

Как сообщает Express.uk, принц сопроводил королеву из машины до трибуны, с которой она обычно она произносит речь перед британскими парламентариями, и расположился в соседнем кресле. В тот момент, когда Елизавета II читала свою речь, принц задремал, затем проснулся и снова заснул. Как раз в это время королева говорила о близкой Чарльзу проблеме касающейся изменения климата на планете.

Британская королева произнесла вторую речь в палате лордов менее чем за три месяца. Ранее она выступала после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон принял решение приостановить работу парламента.

Однако наблюдатели больше внимания уделили внешности 93-летней королевы, чем ее речи, написанной Борисом Джонсоном и его командой. У некоторых экспертов, изучающих жизнь британского двора, вызвало разочарование то, что королева выглядела "очень хрупкой и грустной".

По мнению источников издания, Елизавете II все труднее и, главное, обременительнее исполнять свои обязанности и присутствовать на большом количестве протокольных мероприятий, от которых ранее официально отстранился ее муж, принц Филипп. Один из комментаторов сказал, что принц Чарльз должен взять бразды правления монархией и "позволить своей матери наслаждаться жизнью без бремени королевских обязанностей".

Кстати, это не первый случай, когда высокопоставленный политик засыпает во время речи королевы. В июне этого года на некоторое время во время ужина от имени королевы вздремнул президент США Дональд Трамп, который приехал в Лондон с официальным визитом. Камера неоднократно запечатлела и принца Чарльза, который засыпал на протокольных мероприятиях, в частности, это произошло в мае прошлого года в палате общин, где Чарльз сидел рядом со своим сыном, принцем Уильямом.