Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин присоединился к беседе первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Медведчук рассказал об идее подключить парламенты России, ФРГ, Франции и Украины к урегулированию на Украине. "Мы создали межфракционное объединение - Межпарламентский диалог ради мира", - сообщил он. Диалог будут вести парламентарии стран "нормандской четверки".

"То есть это такое парламентское измерение нормандского формата", - отметил Путин. "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - поддержал президент, выразив уверенность, что реакция депутатов будет положительной.

"Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии", - заметил Медведчук.

Встреча может пройти во второй половине января - начале февраля.