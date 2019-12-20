Радулов и Худобин помогли "Тампа-Бэй" обыгать "Даллас"

Российские хоккеисты стали одними из главных действующих лиц в матче между клубами "Тампа-Бэй" и "Даллас". Они поучаствовали в шести голах во встрече, а вратарь Антон Худобин переиграл своего визави Андрея Василевского.

Одной из главных интриг матча было появление в составе "молнии" Никиты Кучерова. Лучший игрок прошлого сезона в предыдущей встрече вернулся на лед после травмы и даже успел набрать одно очко, однако совершил грубейшую ошибку, стоившую команде гола, и был усажен на скамейку.

Однако главный тренер "молний" тот эпизод спустил на тормозах, и Кучеров снова получил много игрового времени.

Счет в матче открыли хоккеисты "Далласа". "Звезды" получили численное преимущество и Александр Радулов поставил точку в комбинации партнеров. "Молнии" в долгу не остались. Российский защитник Михаил Сергачев также в большинстве счет сравнял. Еще одно удаление игрока "Далласа" снова привело к голу. Никита Кучеров и Виктор Хедман выступили ассистентами в голе Алекса Киллорна.

Во втором периоде команды обменялись голами. Ондржей Палат сумел отличиться после передачи Сергачева. Но Радек Факса не позволил "молниям" оторваться в счете. В роли ассистента выступил еще один россиянин Денис Гурьянов.

В третьем периоде "Далласу" удалось отыграться стараниями Джейсона Диккенсона. А в овертайме "Даллас" вырвал победу. С передачи Радулова отличился Тайлер Сегин.

В составе "Бостона" одним из героев встречи стал голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 45 бросков из 48. Его оппонент Андрей Василевский сделал 16 сейвов.