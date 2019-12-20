Радулов и Худобин помогли "Тампа-Бэй" обыгать "Даллас"

Новости

Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" 08:22
Наместников и Анисимов остановили "хищников" 07:57
Власти Нью-Дели задержали 1200 участников протестов 07:56
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе 07:40
Жители ЕАО будут отдыхать 31 декабря 07:24
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного 07:18
Байден не посчитал возраст проблемой для участия в предвыборной гонке 06:54
В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье 06:25
В Италии в ходе операции против мафии арестованы более 300 человек 06:13
На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы 06:07
Американские военные проверили саудовских курсантов после стрельбы 05:47
Военные РФ впервые доставили гумпомощь в сирийский город Эт-Табки 05:41
Росприроднадзор запретил продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай 05:34
Извлечение ядерного топлива на "Фукусима-1" перенесено на пять лет 05:33
СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года 05:02
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате 04:27
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии 04:02
Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 07:17
Рубрика: Спорт

Радулов и Худобин помогли "Тампа-Бэй" обыгать "Даллас"

Текст: Максим Домчев
Российские хоккеисты стали одними из главных действующих лиц в матче между клубами "Тампа-Бэй" и "Даллас". Они поучаствовали в шести голах во встрече, а вратарь Антон Худобин переиграл своего визави Андрея Василевского.
Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Одной из главных интриг матча было появление в составе "молнии" Никиты Кучерова. Лучший игрок прошлого сезона в предыдущей встрече вернулся на лед после травмы и даже успел набрать одно очко, однако совершил грубейшую ошибку, стоившую команде гола, и был усажен на скамейку.

Фото: partnery.cn
Международный турнир по хоккею пройдет в Цицикаре

Однако главный тренер "молний" тот эпизод спустил на тормозах, и Кучеров снова получил много игрового времени.

Счет в матче открыли хоккеисты "Далласа". "Звезды" получили численное преимущество и Александр Радулов поставил точку в комбинации партнеров. "Молнии" в долгу не остались. Российский защитник Михаил Сергачев также в большинстве счет сравнял. Еще одно удаление игрока "Далласа" снова привело к голу. Никита Кучеров и Виктор Хедман выступили ассистентами в голе Алекса Киллорна.

Во втором периоде команды обменялись голами. Ондржей Палат сумел отличиться после передачи Сергачева. Но Радек Факса не позволил "молниям" оторваться в счете. В роли ассистента выступил еще один россиянин Денис Гурьянов.

В третьем периоде "Далласу" удалось отыграться стараниями Джейсона Диккенсона. А в овертайме "Даллас" вырвал победу. С передачи Радулова отличился Тайлер Сегин.

В составе "Бостона" одним из героев встречи стал голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 45 бросков из 48. Его оппонент Андрей Василевский сделал 16 сейвов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия