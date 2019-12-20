Проверка паспорта на посадке на Курском вокзале - три секунды, и перед пассажиром автоматически открываются прозрачные двери в просторный салон. Даже вагон экономкласса напоминает "бизнес" в авиалайнере: в первую очередь - широкими креслами, перед которыми достаточно места для ног.

Можно подключиться к аудиомодулю, посмотреть телевизор или послушать музыку, сходить за свежим кофе в вагон-бистро или дождаться проводника с мобильным баром . Можно поставить ноутбук на столик, поработать, поспать или почитать в журнале для пассажиров свежее интервью Тимура Бекмамбетова о его голливудской премьере "Война токов".

Кстати, "Сапсан", на который мы только что сели, мог бы помирить героев этого фильма Томаса Эдисона, сторонника постоянного тока, с Джорджем Вестингаусом, верившим в переменный ток, более выгодный при передаче энергии на большие расстояния. Это один из составов, которые могут работать и на том, и на другом токе, доезжая до Нижнего Новгорода: между Санкт-Петербургом и Москвой - на постоянном, дальше - на переменном. Всего между двумя столицами курсирует 16 "Сапсанов", которые вот уже 10 лет тесно связывают их жизнь: 700 километров менее чем за 4 часа пути.

"Сапсан" считается престижным местом работы, - рассказал нам на конечной станции машинист Андрей Щенников. - Я работал на грузовых составах: есть с чем сравнить. В работе этого поезда есть настоящая красота, искусственный интеллект внедрен на высоком уровне, и это обеспечивает более грамотное ведение поезда по участку: "Сапсан" сам дает рекомендации, как поступить в той или иной ситуации".

В "Сапсане" 10 вагонов: вагон первого класса со своей кухней и раскладывающимися креслами, бизнес-класс, вагон-бистро. Остальные вагоны - экономические или класс эконом+. В поезде есть wi-fi, в каждом вагоне можно зарядить телефон, причем в лучших вагонах для этого даже не надо вставать с кресла. За кабиной машиниста в первом вагоне есть купе-переговорная на четыре кресла со столом, мини-баром и диваном. Здесь никто не помешает компании друзей или совещанию партнеров по бизнесу. Матовая стена переговорной вдруг светлеет перед нами: если ее "растонировать", видно кабину машиниста и панораму дороги через лобовое стекло.

С другой стороны поезда - купе на семь мест для "привилегированной категории", то есть мам с детьми: с пеленальным столиком, прибором для разогрева питания, книжками, игровым ковриком. Как говорят проводники, "Сапсаны" ждет очередная модернизация и "детским" сделают весь вагон.

- Расскажите о пассажирах: курицу в фольге в "Сапсанах" едят? - спрашиваем у проводника Юлии, больше похожей на стюардессу.

- Кусочки жареной курицы - да, - улыбается она. - Вьетнамские туристы часто едят куриные лапки, это у них как десерт. Среди пассажиров много деловых людей с ноутбуками, и многих мы помним в лицо. Был забавный случай, когда в поезд садились два актера, которые не успели переодеться: один в костюме папуаса, а другой - в гриме старушки. Показывает бабушка паспорт и говорит: "Я Виталик"…

Стюарды готовят пассажирам кофе в вагоне-бистро. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Питание в "Сапсанах" организовано по "самолетному" принципу: пассажиры первого и бизнес-класса могут выбрать из нескольких вариантов меню. Остальным рады в бистро, причем сюда тоже можно купить билет, включающий питание.

- Утром у пассажиров популярны блинчики, днем - лосось во всех видах, а вечером - наши "нюрнбергские колбаски": мы берем их все больше, но их всегда очень быстро раскупают, - рассказывает о "фирменных блюдах" менеджер команды стюардов Алексей Николаев.

Бортинженер Роман Алейников следит за технической исправностью поезда. В "Сапсане" работает множество систем безопасности: например, если состав останется без электричества, то питание оборудования продолжится от аккумуляторов. При дефиците энергии искусственный интеллект отключает энергопотребление систем в порядке их важности, а на самый крайний случай два вагона укомплектованы особыми шкафчиками с палаткой, дровами, топором - всем тем, что пригодится для организации пункта обогрева.

- Как добиться того, чтобы "Сапсан", который едет со скоростью до 250 километров в час, прибывал на вокзал минута в минуту? - спрашиваем мы.

- Чтобы вы поняли: если взять отрезок в 10 сантиметров и на каждом сантиметре отметить точку, то каждую из них, а не только конечные, нужно пройти в определенное время. По такому принципу и выстраивается нужная скорость, - объясняет бортинженер.

Начальник поезда Алексей Бенера 9 лет работает на "Сапсанах": 4 года как бортинженер, пять - в нынешней должности. По его словам, почти каждый день на "Сапсанах" ездит кто-то из политиков, спортсменов и известных артистов. Но за 10 лет состав пассажиров поменялся: к деловому контингенту присоединилось множество туристов и обычных людей.

- Сам я после армии пришел на железную дорогу слесарем, закончил Петербургский университет путей сообщения (ПГУПС), перевелся в локомотивное депо помощником машиниста, отучился на право управления, и мне оставалось полшага, чтобы стать машинистом, но тут меня "увели" на "Сапсан", - рассказывает он со смехом. - Но железная дорога была мечтой детства. Помните фильм "Поезд вне расписания"? Мама после него сказала: видишь, как тяжело быть машинистом. И что-то в голове у меня навсегда переключилось…

В кабине начальника три экрана: на первый выведены изображения с камер в вагонах, через второй управляется система информирования пассажиров, а третий - это интерфейс "человек-машина": на нем видно, как искусственный интеллект "Сапсана" следит за состоянием всех систем. Тут отображаются силовая схема поезда, тормозная система, все двери, климат-контроль и многое другое.

Новые подголовники на креслах напоминают путешественникам, что "Сапсану" исполнилось 10 лет. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

- Температура в салоне должна быть 23 градуса: она контролируется и поддерживается автоматически. Но с утра пассажиры замерзли, и вручную мы ее ненадолго прибавили, - приводит пример Алексей Бенера. - Так же с освещением: например, в первом классе с утра свет устанавливается на половину мощности. В модернизированных составах освещение будет зависеть от внешнего света. Первый из них выйдет на линию до Нового года.

Каждая бригада "Сапсана" проводит в рейсе 4-5 дней (по 1-2 поездки в день), потом столько же отдыхает. Машинисты обычно делают один рейс в день, и перерывы на отдых у них чаще. Все сотрудники прошли психологические тесты на стрессоустойчивость и специальное обучение. Машинисты обязаны знать английский, в бригаде это тоже приветствуется: курсы бесплатны, а подтвердившие уровень знания получают прибавку к зарплате.

- Бывает, что ваши сотрудники уходят работать на самолеты? - спрашиваем напоследок у начальника поезда.

- Насколько я слышал, авиакомпаниям нравится подготовка наших сотрудников, - качает он головой, - но бывает наоборот: это из авиакомпаний стюардессы теперь стремятся к нам.

Пассажир выбирает "Ласточку"

Маршрутная сеть скоростных электричек расширяется

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Сегодня "Ласточки" курсируют на 43 маршрутах в дальнем, местном и пригородном сообщении, охватывая Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Уральский регионы. Железнодорожники предлагают пассажирам современный скоростной продукт, решая задачу улучшения транспортных связей между городами. Также "Ласточки" обслуживают Московское центральное кольцо, где в среднем в сутки перевозят 398 тысяч пассажиров.

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