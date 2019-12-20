20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы

Новости

Умер пострадавший на Лубянке сотрудник правоохранительных органов 19:02
Биатлонистка Светлана Миронова остановилась с шаге от подиума в Анси 18:58
Медведев скептически отнесся к снижению нештрафуемого порога скорости 18:58
Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами 18:48
Volkswagen рассекретил облик нового Caddy 18:33
В Петербургской филармонии сыграют Чайковского в стиле буфф 18:15
Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit 18:15
В Минске идут переговоры с Украиной по газу 18:10
На дорогах появятся биопереходы для животных 18:06
Москву из-за глобального потепления заселят тарантулы и каракурты 18:02
Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ 18:00
В Петербурге вышли на борьбу с поваленными деревьями и торосами 17:54
Эксперты оценили новые правила медосвидетельствования 17:51
Бастрыкин пообещал детально установить причины преступления на Лубянке 17:37
Под Саратовом один человек погиб, еще пятеро пострадали в ДТП со "скорой" 17:37
На Кубани троих полицейских задержали при получении взятки 17:28
Лукашенко: Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям 17:15
Пушков ответил Турчинову на слова об "исконно русских болотах" 17:13
Собянин запустил уникальное оборудование на подстанции "Мневники" 17:07
В Нижегородской области нашли пакет с отрубленными ногами 17:00
Видео о погоне за нарушителем сняли в ритме вальса 17:00
Путин предложил Мясниковичу объехать столицы ЕАЭС 16:54
В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии 16:34
Какие новогодние наряды подойдут женщинам 55+ 16:34
На Кубани по подозрению во взятке арестован начальник колонии 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 17:28
Проект: В регионах

20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы

Дмитрий Разумовский покинул пост городского головы Калуги в связи с назначением на должность заместителя губернатора Калужской области.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов. Ранее Дмитрий Денисов занимал пост первого заместителя губернатора области.

Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за работу и пожелал дальнейших успехов.

Фото: Калужская городская дума
Утвержден бюджет Калуги на 2020 год

- Перед городскими властями стоят масштабные задачи, - подчеркнул губернатор, - приближается 650-летие Калуги, к юбилею необходимо будет реализовать ряд важнейших программ и превратить Калугу в самый современный и благоустроенный город нашей страны, город, которым будут гордиться его жители.
Дмитрий Денисов в свою очередь поблагодарил губернатора области и депутатский корпус за оказанное доверие.

- Дмитрий Александрович много лет работал в органах местного самоуправления, имеет богатый опыт управленческой деятельности, хорошо знаком со спецификой работы городской управы, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - уверен, что и в дальнейшем городской голова, депутатский корпус и городская управа продолжат конструктивно и слаженно работать на благо Калуги и калужан.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь