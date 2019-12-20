20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы

Дмитрий Разумовский покинул пост городского головы Калуги в связи с назначением на должность заместителя губернатора Калужской области.

По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов. Ранее Дмитрий Денисов занимал пост первого заместителя губернатора области.

Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за работу и пожелал дальнейших успехов.

- Перед городскими властями стоят масштабные задачи, - подчеркнул губернатор, - приближается 650-летие Калуги, к юбилею необходимо будет реализовать ряд важнейших программ и превратить Калугу в самый современный и благоустроенный город нашей страны, город, которым будут гордиться его жители.

Дмитрий Денисов в свою очередь поблагодарил губернатора области и депутатский корпус за оказанное доверие.

- Дмитрий Александрович много лет работал в органах местного самоуправления, имеет богатый опыт управленческой деятельности, хорошо знаком со спецификой работы городской управы, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - уверен, что и в дальнейшем городской голова, депутатский корпус и городская управа продолжат конструктивно и слаженно работать на благо Калуги и калужан.