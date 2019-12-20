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20.12.2019 15:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бесплатный каток между станциями открыл Московский метрополитен

Текст: Ирина Огилько

Новогодним сюрпризом для пассажиров столичной подземки стал бесплатный каток, открытый сегодня между станциями метро "Спортивная" и МЦК Лужники. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

По данным пресс-службы, первых посетителей встретили Дед Мороз со Снегурочкой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как отметили в пресс-службе, каток будет открыт ежедневно с 10.00 до 22.00 до 15 января. Площадка размером 200 квадратных метров покрыта искусственным льдом. Рядом расположен бесплатный прокат коньков от 26 до 45 размера. Всего заготовлено 60 пар коньков. На каток можно прийти и со своим снаряжением. Для удобства посетителей рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания.

- В будний день средний суммарный пассажиропоток станций, расположенных рядом с катком, составляет более 115 тысяч человек, - поясняют в пресс-службе подземки. - Катание на коньках - популярная зимняя забава, поэтому мы рады предложить пассажирам МЦК и метро отдохнуть несколько минут от напряженного дня.

Напомним, что столичная подземка уже запустила украшенные новогодним оформлением тематические поезда, а рядом со станциями появились наряженные елки, входные двери и турникеты украшены праздничными стикерами.

Кстати, впервые бесплатный каток для пассажиров метро и МЦК был открыт в прошлом году. Он располагался рядом со входом на станцию МЦК Лужники. За время работы с 30 декабря 2018 года до 15 января нынешнего года на нем прокатились более 9 тысяч человек.

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