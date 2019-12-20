Что делать, если достал SMS-спам

Перед Новым годом москвичей основательно подзавалило спамом: SMS, звонками, письмами о скидках, распродажах, акциях. Периодически звонят роботы, монотонно повторяющие: "В соответствие с законодательством Российской Федерации вы имеете право на бесплатную юридическую помощь...". Или - "обследовать позвоночник". Мы решили выяснить, можно ли избавиться от навязчивой рекламы и куда на нее стоит жаловаться.

Дело было в субботу утром. Меня разбудил звонок от рекламщиков - предлагали купить абонемент в спортзал. После чего и почту атаковали спамом. Просто невольно хотелось нагрубить в ответ.... Выключив телефон, я попробовала заснуть снова, но было все бесполезно.

Раз сна больше нет, звоню сама в спортзал, который так назойливо рекламировали. Приветствовали меня по-доброму, но интонация поменялась после просьбы отключить услуги оповещения. В ответ задали чуть ли не сто один вопрос. Почему? Вы не будете ходить к нам? И т.д. После серии ответов мой телефон (вроде бы) из базы удалили.

Следующий этап - чистка почты. В моей, например, оказалась куча рекламных писем от ювелирного магазина. Сообщения от компании приходят каждый день и не по одному разу. Отписаться от этой рассылки оказалось гораздо легче, чем угомонить "звонарей" из фитнес-зала. Тут было все намного проще. Нужно было зайти на сайт, выбрать функцию "убрать оповещения", дальше оставить свой номер, на который придет заветный код. Все, ты - свободен!

Но неужели каждый раз нужно куда-то звонить и писать, чтобы освободиться от спама? Мы попробовали найти способы автоматического отсеивания ненужных звонков и сообщений. В этом плане довольно полезно простое и бесплатное приложение от "Яндекса". Когда вам поступит вызов с незнакомого номера, гаджет сам попытается определить, кто звонит. Если это организация, вы увидите на экране ее название и сферу деятельности. Если владелец номера неизвестен, смартфон сам попробует определить его намерения. В "Яндекс. Справочник" уже загружено более пяти миллионов номеров, в том числе, о "спамометах". Поэтому если вам поступит звонок с "рекламного" номера на дисплее высветится: "Подозрение на спам".

Есть еще один любопытный вариант очищения. Один из мобильных операторов предложил новую услугу "Антиспам". Метод работы похож на "Яндексовский". Но программа не просто находит спам-номера по базе на основе Big Data, она просто блокирует такие звонки. Подключается просто - командой с телефона. Однако бесплатно работает только семь дней, с восьмого за защиту от спама возьмут рубль в сутки.

Кстати, спамеров можно и нужно наказывать. В Москве этим вопросом давно и довольно активно занимается управление ФАС. Ведомство само опубликовало инструкцию, как и куда жаловаться на рекламные звонки и рассылки. Итак, чтобы начать разбирательство, антимонопольной службе потребуется:

1. Заявление абонента о получении им рекламы по сетям электросвязи (с указанием номера телефона, на который поступило SMS или телефонный звонок, а также номера телефона или буквенного обозначения, с которого поступила реклама).

2. Фотография или скан SMS. Аудиозапись поступившего телефонного звонка, диалога с абонентом в надлежащем, читаемом формате, содержащую сведения о дате и времени поступления рекламы, а также полный текст рекламы (для телефонных звонков).

3. Подтверждение факта поступления рекламы абоненту (детализация услуг связи от оператора связи, содержащая указание на факт соответствующего соединения).

4. Информация о том, что вы не давали согласия на такую рассылку или обзвон. (Между прочим, не факт, что такое согласие не прописано, например, в договоре об оказании услуг связи).

5. Согласие на обработку персональных данных "Я, (Ф.И.О., серия и номер паспорта), даю согласие на получение и передачу Московским УФАС России информации о моих фамилии, имени, отчестве, о детализации счета, телефонных соединениях, СМС-сообщениях, иных переданных данных на/от абонентский номер (номер телефона) в сети оператора связи (название оператора связи)".

Обращение можно направлять:

- по электронной почте to77@fas.gov.ru

- на почтовый адрес Московского УФАС России (107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1).

Кстати

Во многих случаях в договоре на оказание услуг связи содержится согласие на получение любой рекламы через SMS, отмечают в московском УФАС. Также такое согласие часто содержится в разнообразных договорах с организациями, формах на получение скидочной карты в магазине, либо правилах оказания услуг такси.