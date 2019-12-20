Прихода почтальона Алексея Дудинова местные пенсионеры ждут с нетерпением: помимо привычных квитанций, писем и газет, он приносит им посылки и подарки, развлекает веселыми байками, а при желании может и песню спеть. За глаза его так и называют - "музыкальный почтальон". По маршруту костромского Печкина в предновогодний рабочий день прошла корреспондент "РГ".

Алексей Дудинов: Если вам звонят в домофон и представляются почтальоном - не верьте! У настоящего почтальона или есть ключ, или он знает код. Фото: Анна Скудаева/РГ

Кострома. Раннее утро, темно. Отделение связи в спальном Давыдовском микрорайоне для посетителей еще закрыто, но внутри уже вовсю кипит жизнь. Рабочий день почтальона Дудинова начинается в семь утра. Алексей и его коллеги сортируют почту, штампуют письма, набивают посылками и корреспонденцией толстые сумки, с которыми пойдут по участку.

- Сейчас корреспонденции еще немного. Самый вал начнется через пару дней, когда придут квитанции ЖКХ. Их разнести надо быстро, чтобы люди успели оплатить счета до 25 числа. В одну сумку такой ворох никак не вмещается: приходится брать две дополнительные, - рассказывает почтальон.

На почте Алексей работает уже больше 20 лет. А устроился в почтовое отделение он, можно сказать, случайно.

- Когда пришел из армии, мне оставалось доучиться последний год в музыкальном училище по классу баяна. Хотел стать учителем музыки. А летом устроился на почту - подработать, да так и остался, - рассказывает Алексей.

- Мой папа больше 30 лет здесь отработал водителем. Вот и я прикипел. Все люди, особенно бабушки, меня знают, на улице узнают, здороваются. А музыку я не забываю. Могу и спеть, и на баяне сыграть. Бабушки шутят, что почтальон им достался особенный, "музыкальный", - улыбается Дудинов.

Вместе с "музыкальным" почтальоном мы отправляется по участку. Конечно, баян по квартирам костромичей Алексей никогда не носит. Музыку в почтальонской сумке создают в основном звякающие банки консервов и прочей снеди, которую он приносит старушкам заодно с пенсией.

Для многих бабушек почтальон заменил соцработника, а в канун новогодних праздников - Деда Мороза и Снегурочку в одном лице.

- Газет и писем люди стали получать меньше. Но зато больше приходит посылок из Китая. Люди все чаще делают покупки в Сети, стараясь порадовать себя и своих близких, - размышляет почтальон. - А вот телеграммы из нашей жизни ушли совсем.

Участок у Алексея - довольно компактный. В него входит около десятка стандартных многоэтажек и одна "китайская стена" на 486 квартир. Даже когда в высотке ломается лифт, почтальон не ропщет и честно доносит заказ до адресата.

В доме, где живет разменявшая девятый десяток пенсионерка Надежда Антонова, лифт сегодня работает. На пороге женщина с радостью встречает своего почтальона и нежно обнимает, как дорогого гостя.

- Я уже знаю, что сегодня Лешенька придет, пенсию принесет. С утра его поджидаю. На карточку мне получать неудобно. Привычнее по старинке, через почтальона. Иногда я у него открытки к празднику беру, календарь брала - вот он висит, - рассказывает Надежда Ивановна.

Ее соседка Алевтина Субботина подтверждает: "Нам с почтальоном повезло. Веселый, душевный, ответственный. Всегда ждем его прихода".

Объемные сумки с квитанциями и провизией физически крепкого и привыкшего к тяжелому баяну Алексея не смущают. Я, признаться, с трудом смогла даже просто поднять его ношу...

- Как-то взвесила свою сумку - 18 килограммов только корреспонденции! Мне 54 года. Какие уж тут консервы? Мне бы почту дотащить, - сетует коллега Алексея из 29-го отделения связи Галина Маркова.

Кстати, фирменные "толстые сумки на ремне" современные почтальоны не жалуют.

- Для работы нам выдают сумки с логотипом "Почты России". Но мне был бы удобнее рюкзак. Да и логотип в нашей работе ни к чему: чем меньше почтальон привлекает к себе внимания, тем лучше. Это вопрос безопасности! - поясняет Алексей Дудин.

По признанию почтальонов, две главные беды, которые мешают им в работе, - это гололед и агрессивные собаки. Чтобы защитить себя от падения на нерасчищенных обледенелых тротуарах, некоторые покупают специальные резиновые накладки на обувь.

- Для защиты от собак получаем перцовые баллончики, - поясняет Алексей. - А скоро обещают выдать новые, которые отпугивают собак ультразвуком. Говорят, их уже закупили.

Между тем

По данным УФПС, сейчас на территории Костромской области работает 382 отделения почтовой связи, в которых трудятся 900 почтальонов, мужчин среди которых лишь 12 процентов. Средний оклад городского почтальона в Костроме составляет около 12 тысяч рублей.

Кстати

По нормативам протяженность пути почтальона не должна превышать 9,5 километра, а вес сумки - семи килограммов. Если же норматив превышен, границы почтового участка должны пересмотреть. В костромском УФПС пообещали взвешивать почтальонские сумки перед выходом сотрудников на маршрут, а пройденное расстояние проверять с шагомером.