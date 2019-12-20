Новую выплату за рождение второго ребенка установили в Воронежской области для женщин до 28 лет. Им будут разово выплачивать по 200 тысяч рублей.

Возрастная планка, вокруг которой воронежцы уже сломали немало копий в соцсетях - иронизировали и негодовали, установлена на основании статистических выкладок, пояснила председатель комитета областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова:

- Данная мера поддержки является не поощрительной, не компенсационной, а скорее стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но откладывают это событие по экономическим соображениям. Выплата будет существенной добавкой к федеральному материнскому капиталу.

Планируется, что в будущем году выплатой воспользуется 2220 человек, далее число ее получательниц чуть уменьшится.

А вот региональный материнский капитал в Воронежской области увеличили с 116 до 150 тысяч рублей. По величине этой суммы регион занял второе место в Центральной России. Право на капитал получают семьи, где появляется третий ребенок или последующие дети, при условии что месячный среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Ранее критерии были жестче. Выплата назначалась лишь тогда, когда на одного члена семьи приходилось менее одного прожиточного минимума. В новой редакции мера поддержки коснется примерно 85 процентов многодетных родителей. В 2020-2022 годах претендовать на нее смогут свыше восьми тысяч семей. Для оформления выплат необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Закон "О детях войны в Курской области" вступит в силу только с первого января 2020 года, однако у пожилых курян вопросов по этому поводу уже немало. Но главный - как получить удостоверение "Дети войны"? Когда его начнут выдавать и куда обращаться? Оказывается, некие молодые люди ходят по домам и предлагают свою помощь в оформлении документа. В областном комитете соцобеспечения, материнства и детства пояснили, что никаких волонтеров к жителям Курска - якобы для разъяснения порядка получения удостоверения "Дети войны" - никто не направлял и не планирует. Курянам настоятельно рекомендовали остерегаться возможных мошенников. Как только начнется выдача документов, жителям региона сообщат об этом через СМИ и на официальном сайте администрации региона.

- К категории "Дети войны" отнесены граждане РФ, постоянно проживающие на территории регионов, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945-го, - уточнили в комитете.

Льготникам предусмотрены такие меры социальной поддержки, как ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 1500 рублей, обслуживание вне очереди в государственных медицинских и социальных учреждениях, а также соцобслуживание на дому.

Кстати, существуют удостоверения "Дети войны", которые выдавались Курским региональным отделением общероссийской общественной организации "Дети войны". Но этот документ не дает права на получение вышеуказанной соцподдержки и не имеет отношения к новому закону.

Тем временем



В Тверском регионе началась выдача удостоверений, подтверждающих статус "Дети войны". Как сообщили в областном министерстве социальной защиты населения, сроки выдачи документа не ограничены, поэтому тверичам не нужно никуда спешить. Получить документ можно спокойно, не создавая очередей, в центрах социальной защиты населения по месту жительства или в ближайшем филиале МФЦ. Для этого необходимо написать заявление и взять с собой паспорт и фотографию 3х4. Причем сделать это можно не только лично, но и по доверенности через своего представителя.

А как у соседей?

В Курской области ежемесячная выплата семьям региона, где появился третий или последующий малыш, в 2020 году вырастет на треть - с 7529 рублей до 10 тысяч.

Маткапитал для многодетных семей в Тульской области в 2020 году увеличится более чем вдвое - с 65,9 тысячи рублей до 150 тысяч. А еще с 2020 года многодетные туляки вместо бесплатного земельного участка могут получить единовременную денежную выплату.

По постановлению Ивановского облправительства дети до шести лет включительно, живущие в малоимущих семьях, будут бесплатно получать лекарства для лечения ОРВИ и бронхолегочных заболеваний.

Многодетным семьям в Костромской области по инициативе региональных властей снизят на 25 процентов стоимость древесины при ее заготовке для собственных нужд.