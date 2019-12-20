Москву из-за глобального потепления заселят тарантулы и каракурты

Стремительное изменение климата приведет к появлению животных и растений, нехарактерных для столичного региона. Такое мнение в интервью агентству "Москва" высказал член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

По его словам, глобальное потепление уже повлияло на флору и фауну региона. Например, в Подмосковье неплохо себя чувствуют абрикосы и виноград, а в Москве - каштаны, которые еще 50 лет назад были редкостью.

В будущем, отмечает ученый, в Москве можно будет встретить пауков-фаланг, тарантулов и всех представителей членистоногих, а также пресмыкающихся российского юга. В южной части Московской области, по словам Евгения Абизова, уже появляются теплолюбивые ядовитые змеи и пауки каракурты. С дальнейшим изменением климата их численность будет только расти, подчеркнул Абизов.