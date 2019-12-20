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20.12.2019 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 300 елочных базаров заработали в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве открылось около 300 елочных базаров во всех округах и районах столицы. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах", - написал он.

Глава города посоветовал горожанам, выбирая место покупки ели или сосны, проверить, что базар официальный, именно там представлены деревья, выращенные в питомниках.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Цены на новогодние деревья останутся на уровне прошлого года, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Например, отечественная ель стоит на развале порядка 700 рублей за метр. А вот любителям импортных елок, которые обычно везут из Дании, придется выложить порядка порядка 2,5 тысячи рублей за метр.

"На всех елочных базарах можно приобрести широкий ассортимент как отечественных елей, так и зарубежных. Привезли деревья из Перми, Саратова, Ульяновска, а также из Дании. В среднем, с одного елочного базара за 10 дней до Нового года уходит от 150 до 300 елей", - рассказал Алексей Немерюк. По словам главы департамента, по доброй традиции нераспроданные деревья раздадут в благотворительные фонды и социальные учреждения. Многие ели, которые все-таки остаются, передаются на переработку, добавил Немерюк.

Елочные базары вырастут рядом с рождественскими ярмарками, где можно сразу приобрести елочные украшения, сувениры и подарочные наборы, угощения к новогоднему столу. По городским правилам, у всех елочных базаров есть своя дислокация, свои места победители торгов получили еще пять лет назад. По традиции все развалы оформят в едином столичном стиле - модульными ограждениями, по форме напоминающими ель. Вывеска у легальных точек простая - "Елочный базар". График работы развалов с 8:00-9:00 до 20:00-21:00.

По словам Немерюка, несанкционированная торговля елей пресекается сотрудниками полиции, департамента торговли и услуг Москвы, Росприроднадзора. Продавцам могут выписать от 2 до 5 тысяч рублей, а юрлица могут "попасть" на все 200 тысяч. При повторном выявлении нарушений штраф может вырасти до 500 тысяч рублей.

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