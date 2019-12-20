Переславль-Залесский из-за урагана остался без воды

В Переславле-Залесском из-за шквалистого ветра засорился фильтр на насосной станции.

В администрации города сообщили, что порывы ветра, обрушившиеся на Ярославскую область 19 декабря и достигавшие 20 - 25 метров в секунду, подняли волну на Плещеевом озере. В результате вода оказалась взбаламученной, что привело к засорению приемного фильтра.

- Для очистки фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъема, из-за чего ограничена подача холодной и горячей воды на территории города, - рассказали в горадминистрации.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 18.00.

В школы и детские сады, а также к многоквартирным домам организована доставка воды.