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20.12.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переславль-Залесский из-за урагана остался без воды

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Переславле-Залесском из-за шквалистого ветра засорился фильтр на насосной станции.

Фото: Администрация Твери
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В администрации города сообщили, что порывы ветра, обрушившиеся на Ярославскую область 19 декабря и достигавшие 20 - 25 метров в секунду, подняли волну на Плещеевом озере. В результате вода оказалась взбаламученной, что привело к засорению приемного фильтра.

- Для очистки фильтра возникла необходимость остановки насосной станции первого подъема, из-за чего ограничена подача холодной и горячей воды на территории города, - рассказали в горадминистрации.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 18.00.

В школы и детские сады, а также к многоквартирным домам организована доставка воды.

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