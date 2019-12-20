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20.12.2019 17:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин запустил уникальное оборудование на подстанции "Мневники"

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске в промышленную эксплуатацию уникального оборудования на подстанции "Мневники". Аналогов новому российскому токоограничивающему устройству нет не только в России, но и в мире.

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"Здесь в Мневниках создана уникальная технология, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Сверхпроводниковая технология улучшает качество и надежность обеспечения электроэнергией", - сказал Собянин. По словам мэра, ранее эксперимент по созданию такого оборудования проводился в одном из московских технопарков. "Тогда это выглядело как фантастика, а сегодня уже запускается первый проект", - отметил мэр.

Задача этого устройства - снизить риск повреждения энергосетей и отключений электричества. По сути, это огромный предохранитель, который снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз. Таким образом получается уменьшить требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах. Это особенно актуально при модернизации и увеличении энергосети, росте ее мощностей и строительстве новых подстанций.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Наша компания разработала, изготовила и установила токоограничивающее устройство сверхпроводникового типа. Сверхпроводниковые модули расположены внутри креостата. Они погружены в жидкий азот при температуре минус 200 градусов. Эту температуру поддерживает специальная креосистема. Все работает в автоматическом режиме", - рассказал председатель совета директоров компании Суперокс Андрей Вавилов.

Столичный градоначальник также отметил, что работу системы будут тщательно мониторить. Если она покажет себя с хорошей стороны и докажет свою эффективность, то ее будут использовать и на других подстанциях. "Я думаю, что это не последняя подстанция, которую мы переводим на эту технологию. Посмотрим, как она будет работать в реальных условиях", - сказал Собянин.

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