Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение

Сотрудники гинекологического отделения филиала №2 ГКОБ №1 побывали в многопрофильной больнице ГКБ №24, где намерены создать новое отделение гинекологии. Там им предложили работу после того, как здание, в котором они работали, решили передать под организацию паллиативной помощи. Об этом сообщил официальный сайт департамента здравоохранения Москвы.

Медики встретились с главврачом ГКБ №24 Григорием Родоманом. Присутствовал на встрече и руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. Гости так же осмотрели операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов. Условия им понравились, как и оснащение реанимаций и операционных.

Алексей Хрипун сообщил, что трудовые отношения с сотрудниками, которые согласились работать во вновь созданном отделении, будут оформлены до конца года. Документы для этого уже подписаны.

Напомню, городская клиническая онкологическая больница №1 - старейшее медицинское учреждение в столице. Она была создана в 1946 году на базе госпиталя для инвалидов Отечественной войны №2 и по сути стала головной в лечении онкологических заболеваний в системе городского отдела здравоохранения. Позже ее реорганизовали в Онкологический клинический диспансер №1, а затем переименовали в городскую клиническую онкологическую больницу №1.