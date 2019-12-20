Ученые сумели "оживить" рентген

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали уникальную технологию создания рентгеновского "кино".

Новый инструмент быстрой угловой перестройки рентгеновского пучка - бидоменный актуатор - позволяет за одну секунду провести более десяти тысяч перестроек. В сочетании с синхротроном новая система исследования позволяет визуализировать динамику процессов, происходящих на атомарном уровне.

О важности быстрого управления рентгеновским пучком, чтобы исследовать предмет под разными углами и с высокой скоростью, ученые задумывались давно. Однако их инструментом до сего времени был монохроматор, который поворачивается с помощью механических систем, тем самым отклоняя отраженный им рентгеновский луч. Очевидно, что такие механические системы очень медленны и не могут "поймать" всю картину в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале "Sensors and actuators A: Physical", сообщает пресс-центр Курчатовского института.

По словам руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований института Никиты Марченкова, который является одним из авторов разработки, теперь с помощью направленного рентгеновского луча можно в замедленном режиме наблюдать, как возникают трещины в исследуемых материалах в процессе тепловых или механических нагрузок, как происходит химическая реакция или биологические процессы в живом организме. Если раньше испытатели имели лишь мгновенное фото процесса, то теперь благодаря тысячам перестроек рентгеновского пучка они получили видео - как происходит тот или иной процесс в деталях. А это даст ключ к пониманию природы многих явлений.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Sensors and actuators A: Physical", сообщает пресс-центр Курчатовского института.