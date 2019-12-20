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20.12.2019 14:30
Рубрика: В мире

В Египте найден гранодиоритовый колосс с головой сокола

Текст: Денис Передельский

Совместная германо-египетская археологическая миссия во главе с Хоригом Сурузяном при проведении раскопок в поминальном храме фараона Аменхотепа III обнаружила частично сохранившуюся скульптуру бога Гора с головой сокола.

Об открытии рассказывает Ahram Online. Оно было совершено в египетском городе Луксоре. Археологи исследовали поминальный храм фараона Аменхотепа III (ок. 1388-1351 годы до н.э.) из XVIII династии. Он был одним из крупнейших поминальных храмов своего времени и сейчас находится в районе Ком эль-Хеттан.

Фото: iStock
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Во время раскопок в одном из залов археологи обнаружили частично сохранившегося колосса - статую высотой 1,85 метра. У нее отколота только нижняя часть, ноги отсутствуют, а руки оказались сломаны. В то же время туловище и голова сохранились целиком.

Скульптура изображает Гора - могущественного древнеегипетского бога неба и солнца. Обычно он изображался с головой сокола. Именно в этой традиции и была изготовлена скульптура.

Голова бога покрыта париком, на груди у него изображен широкий воротник, а талия стянута плиссированным поясом. Скульптура была изготовлена из гранодиорита - магматической горной породы, промежуточной по составу между гранитом и диоритом. Никаких надписей на артефакте археологи не нашли.

Отметим, что поминальный храм Аменхотепа III впервые был обследован в 1934 году немецкой экспедицией под руководством Герберта Рике. С 1998 года его исследует совместная германо-египетская миссия.

В разное время в храме было найдено большое количество статуй и стел, в том числе статуи богини Сехмет и царицы Тии, а также сфинксы с телами крокодилов и сфинксы с головами Анубиса.

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