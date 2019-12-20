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20.12.2019 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А был ли снег?

Прокуратура заинтересовалась, на что в Ярославле потратили более полумиллиона рублей
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 288(8046)
По ярославским пабликам в соцсетях гуляет копия документа, согласно которому в ноябре на содержание снежной свалки из городского бюджета выделено 638 тысяч рублей. Хотя о том, когда в городе в последний месяц осени выпадал снег, не сразу и вспомнишь.
Фото: Ирина Штольба Из-за отсутствия снега ярославские дворники в середине декабря отложили метлы в сторону и взяли в руки швабры. Фото: Ирина Штольба
Из-за отсутствия снега ярославские дворники в середине декабря отложили метлы в сторону и взяли в руки швабры. Фото: Ирина Штольба

Белые пушистые осадки порадовали ярославцев в нынешнем осенне-зимнем сезоне всего пару раз, причем очень скромной толщины "ковер" быстро превратился в кашу под ногами и окончательно растаял.

Фото: Татьяна Кравченко
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Однако снежная свалка, несмотря на погодные аномалии, оказывается, исправно функционировала. Причем затраты на ее обслуживание составляли 22 тысячи рублей в день. Акт о приемке выполненных работ за ноябрь (точнее, с 26 октября по 25 ноября) подписали ответственные должностные лица. Документ при этом гласил, что экспертиза результатов выполненных работ проведена, а работы приняты в полном объеме и соответствуют условиям закупки.

"Должностные лица города спрятали от нас весь снег этой зимой. Может быть, мы с вами и простили бы им такую пакость, но шутка вышла слишком дорогой", - съязвил в соцсети автор скандального поста, содержащего копию вышеназванного документа.

Публикация вызвала нешуточный общественный резонанс. Возмущенные такой расточительностью горожане начали шутить, что власти "на лету снежинки ловят", потому в городе снега до сих пор и нет, а кто-то уверен, что произошедшее требует пристального внимания прокуратуры. В мэрии Ярославля поспешили оправдаться:

Возмущенные горожане уверены, что произошедшее требует пристального внимания прокуратуры

- Во время снегопадов, прошедших в городе с 30 октября по 2 ноября, с городских дорог на свалку вывезено около 620 кубометров снега. Действующий же муниципальный контракт предусматривает работы по содержанию снежной свалки с 16 октября 2019-го по 16 апреля 2020 года. Соответствующее техзадание включает: круглосуточный режим работы с обеспечением освещения в ночное время, ведение учета объемов принятой снежной массы, планировку территории, содержание подъездных путей, подготовку водоотвода, рекультивацию по окончании зимы.

Непосредственно при подготовке свалки МУП "Городское спецавтохозяйство" выполнило планировку территории и подъездных путей, установило бытовку и шлагбаум, оборудовало уличное освещение, организовало круглосуточную работу бульдозера, контролеров и ежедневное ведение журнала учета принятого снега.

Фото: iStock
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Если же учесть, что площадка для складирования снега (по информации мэрии) по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора используется для этих целей с 2011 года, а земля эта муниципальная, вышеприведенный перечень работ выглядит, мягко говоря, - странно. Как-то сомнительно, что ежегодно нужно делать планировку одной и той же территории, а оборудование уличного освещения - это, судя по всему, простое вкручивание новых лампочек. Про круглосуточную работу бульдозера на пустой площадке и контролеров, ведущих журнал учета невыпавшего снега, говорить вообще излишне…

По словам официального представителя Ярославской областной прокуратуры Яны Смирновой, прокуратура города начала проверку по материалам СМИ о расходовании бюджетных средств на содержание снежной свалки в областном центре.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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