Новости

Володин и Медведчук обсудят реализацию Минских соглашений 15:53
На Украине объявили вне закона все игорные заведения 15:46
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском 15:45
В Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов после жалобы Путину 15:44
Археологи заявили, что нашли библейский храм с "Ковчегом Завета" 15:39
Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян 15:36
Сопровождение детей-сирот предлагают прописать в законодательстве 15:30
В центре Петербурга откроется фестиваль ледовых скульптур 15:30
Суд Италии постановил экстрадировать Коршунова в США 15:30
Минск готов подписать пакет соглашений с Брюсселем 15:28
К МКС стартовал новейший американский космический корабль с манекеном 15:25
"Взбесились все!": Максакова отреагировала на слухи о госпитализации 15:24
Ученые сумели "оживить" рентген 15:20
Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию 15:19
Обнаружен древнейший в мире лес 15:14
Бари Алибасов рассказал о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной 15:11
В Костроме поймали наркодилера с 140 сим-картами 15:10
Бесплатный каток между станциями открыл Московский метрополитен 15:01
Поставщик компонентов для Aurus оформил патент на электрогрузовик 15:01
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока" 14:53
Ученые объяснили, какая связь между долголетием и искусством 14:47
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 14:45
В Самаре открыли океанариум с самым длинным в Европе аквариумом 14:45
Около 300 елочных базаров заработали в Москве 14:40
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме поймали наркодилера с 140 сим-картами

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме задержала владельца интернет-магазина, который занимался бесконтактной продажей наркотиков через сотни сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Костромские наркополицейские провели операцию по задержанию 30-летнего наркодилера. По данным регионального УМВД, бизнесмена поймали "с поличным" в момент оборудования очередных тайников-закладок.

Фото: mvd.gov.by
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона

- В ходе досмотра его автомобиля стражами порядка было обнаружено 66 свертков различных видов наркотиков, готовых к реализации, общей массой 47,6 грамма. В импровизированном офисе костромича наркополицейские изъяли еще свыше 400 граммов запрещенных веществ, в том числе соли, гашиш и сильнодействующие таблетки. Общая стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составила порядка миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемого более 140 сим-карт, 100 договоров на услуги связи, заключенных на подставных лиц, и девять банковских карт. Оперативники полагают, что с их помощью злоумышленник получал заказы на поставки запрещенных веществ, отправлял данные о местонахождении закладок и обналичивал деньги, полученные в результате преступной деятельности.

По данным следствия, в целях конспирации в качестве офиса наркодилер использовал съемную квартиру в Заволжском районе Костромы. В нее он завозил оптовые поставки растительных и синтетических наркотиков, которые заказывал в Сети. Здесь же он фасовал зелье на розничные партии, а затем прятал их по тайникам-закладкам.

Для "раскрутки" преступного бизнеса он размещал рекламу в мессенджерах. Информацию о местонахождении закладок он передавал только проверенным клиентам и исключительно после стопроцентной предоплаты.

Выйти на след подозреваемого полицейским удалось благодаря оперативным разработкам.

После задержания мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили целую серию уголовных дел по ст.228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
В Госдуме посоветовали ООН перенести в Крым
МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ