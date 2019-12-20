В Костроме поймали наркодилера с 140 сим-картами

Полиция в Костроме задержала владельца интернет-магазина, который занимался бесконтактной продажей наркотиков через сотни сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Костромские наркополицейские провели операцию по задержанию 30-летнего наркодилера. По данным регионального УМВД, бизнесмена поймали "с поличным" в момент оборудования очередных тайников-закладок.

- В ходе досмотра его автомобиля стражами порядка было обнаружено 66 свертков различных видов наркотиков, готовых к реализации, общей массой 47,6 грамма. В импровизированном офисе костромича наркополицейские изъяли еще свыше 400 граммов запрещенных веществ, в том числе соли, гашиш и сильнодействующие таблетки. Общая стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составила порядка миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемого более 140 сим-карт, 100 договоров на услуги связи, заключенных на подставных лиц, и девять банковских карт. Оперативники полагают, что с их помощью злоумышленник получал заказы на поставки запрещенных веществ, отправлял данные о местонахождении закладок и обналичивал деньги, полученные в результате преступной деятельности.

По данным следствия, в целях конспирации в качестве офиса наркодилер использовал съемную квартиру в Заволжском районе Костромы. В нее он завозил оптовые поставки растительных и синтетических наркотиков, которые заказывал в Сети. Здесь же он фасовал зелье на розничные партии, а затем прятал их по тайникам-закладкам.

Для "раскрутки" преступного бизнеса он размещал рекламу в мессенджерах. Информацию о местонахождении закладок он передавал только проверенным клиентам и исключительно после стопроцентной предоплаты.

Выйти на след подозреваемого полицейским удалось благодаря оперативным разработкам.

После задержания мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили целую серию уголовных дел по ст.228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.