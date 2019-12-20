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20.12.2019 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве наградили победителей международного фестиваля юных талантов

Текст: Ирина Огилько

В Москве прошла церемония награждения победителей Международного фестиваля юных талантов "Волшебная сила голубого потока". Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгаза".

По данным пресс-службы, в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок- более двух тысяч заявок из 68 российских регионов и семи стран. Участники - дети от 7 до 14 лет.

Фото: iStock
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Председателем жюри, оценивавшим художественный конкурс стал член Московского союза художников, преподаватель ВГИКа, МГАХИ им. В.И Сурикова Дмитрий Петров, а среди членов жюри - заслуженный художник РФ Никас Сафронов, художник Андрей Бильжо и другие.

Главной темой стала Победа в Великой Отечественной войне. Ведь фестиваль проводится накануне 75-летия Великой Победы, а 2020 год объявлен указом президента России Владимира Путина Годом памяти и славы.

Из присланных заявок было отобрано 54 работы.

- На конкурс было прислано много талантливых работ, мы увидели и настоящий профессионализм, и новые, весьма оригинальные художественные решения, - отметил Дмитрий Петров. - Теперь ребятам надо развивать этот успех, чтобы прийти к более серьезным работам. Думаю, в следующем году конкуренция будет еще выше.

Награды ребятам вручали идейный вдохновитель фестиваля гендиректор "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, представитель оргкомитета Никас Сафронов и председатель жюри Дмитрий Петров.

- Для художественного конкурса наши стены давно стали родными, и мы сделаем все, чтобы этот праздник творчества остался в календаре предприятия и в будущем, - заверил Гасан Гасангаджиев. - От работ этих талантливых ребят я получил настоящее удовольствие, особое уважение вызывает профессионализм совсем еще юных художников.

Фото: iStock
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Как рассказала "РГ" директор и преподаватель художественной школы села Донское (Ставропольский край) Елена Бубнова, победили в этом конкурсе и ее ученики. "Мы долго готовились, ведь это юбилейный год, и признаюсь, не думала, что мы победим", - сказала она.

Мама 10-летней Насти Семёновой (Ростовская область), ставшей победительницей в конкурсе, рассказала, что дочь рисует с трех лет.

- Я работу посвятила своему прадеду, - рассказала Настя Семёнова. - Я рисовала портрет с фронтовой черно-белой фотографии и очень рада, что жюри оценило мою работу. В будущем хочу стать художницей или мультипликатором.

Кстати, фестиваль прошел в восьмой раз. А работы лауреатов украсили выставочный зал предприятия "Мосгаза".

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